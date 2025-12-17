Segorbe premia los mejores belenes y las fachadas más engalanadas por Navidad

El Salón de los Alcaldes del ayuntamiento de Segorbe ha sido el escenario, un año más, del acto en el que se han fallado y entregado los premios de los concursos de belenes y de fachadas, convocados por la Concejalía de Participación Ciudadana de la capital del Alto Palancia. Representantes de instituciones y entidades segorbinas, así como vecindario en general, han asistido a este evento, marcado por la ilusión y la emoción.

Imagen de la entrega de los premios del concurso de fachadas, balcones y rincones de Segorbe. / Mediterráneo

En concreto, en el certamen de belenes, el jurado ha decidido otorgar a sus autores los siguientes galardones: en la modalidad de Infantil, a la Residencia de Acogida La Resurrección: en la Familiar, a María Encarnación Pérez Ordaz; en la de Comercio, a Autoescrich Recambios; en la Especial, a Crisol Almagrán; y el belén más original ha sido el del Colegio del Seminario Menor Diocesano, Sala de San José de Calasanz, elaborado por los alumnos de 1º y 2º de ESO.

Más premiados

Por lo que respecta al concurso de decoración de fachadas, la ganadora es Dayma Morales López; y en segundo lugar ha quedado María Sánchez Serrano. En cuanto a los balcones mejor engalanados, se ha reconocido el de Tamara Monferrer Garcimartí. Y en la modalidad de Rincones de Segorbe, el premio se lo lleva Jesús Garreta Huertas. Además, el jurado ha decidido, de manera extraordinaria, otorgar un reconocimiento especial a la calle María de Aragón, "por su bonito trabajo".

En este ambiento de celebración previa a la Navidad en Segorbe, la alcaldesa, Mª Carmen Climent; y el concejal de Participación Ciudadana, Ricardo Pascual, han aprovechado para dar las gracias y la enhorabuena a todas las instituciones y particulares participantes en estos certámenes que, como apuntaron, "un año más han invitado a formar parte de una época tan entrañable en la ciudad, promoviendo que se engalanen las calles para compartir en armonía unas fechas que son para disfrutar en comunidad".