EVENTO SOCIAL
Segorbe premia los mejores belenes y las fachadas más engalanadas por Navidad
El Salón de los Alcaldes del ayuntamiento de la capital del Alto Palancia acoge la entrega de los galardones
El Salón de los Alcaldes del ayuntamiento de Segorbe ha sido el escenario, un año más, del acto en el que se han fallado y entregado los premios de los concursos de belenes y de fachadas, convocados por la Concejalía de Participación Ciudadana de la capital del Alto Palancia. Representantes de instituciones y entidades segorbinas, así como vecindario en general, han asistido a este evento, marcado por la ilusión y la emoción.
En concreto, en el certamen de belenes, el jurado ha decidido otorgar a sus autores los siguientes galardones: en la modalidad de Infantil, a la Residencia de Acogida La Resurrección: en la Familiar, a María Encarnación Pérez Ordaz; en la de Comercio, a Autoescrich Recambios; en la Especial, a Crisol Almagrán; y el belén más original ha sido el del Colegio del Seminario Menor Diocesano, Sala de San José de Calasanz, elaborado por los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Más premiados
Por lo que respecta al concurso de decoración de fachadas, la ganadora es Dayma Morales López; y en segundo lugar ha quedado María Sánchez Serrano. En cuanto a los balcones mejor engalanados, se ha reconocido el de Tamara Monferrer Garcimartí. Y en la modalidad de Rincones de Segorbe, el premio se lo lleva Jesús Garreta Huertas. Además, el jurado ha decidido, de manera extraordinaria, otorgar un reconocimiento especial a la calle María de Aragón, "por su bonito trabajo".
En este ambiento de celebración previa a la Navidad en Segorbe, la alcaldesa, Mª Carmen Climent; y el concejal de Participación Ciudadana, Ricardo Pascual, han aprovechado para dar las gracias y la enhorabuena a todas las instituciones y particulares participantes en estos certámenes que, como apuntaron, "un año más han invitado a formar parte de una época tan entrañable en la ciudad, promoviendo que se engalanen las calles para compartir en armonía unas fechas que son para disfrutar en comunidad".
