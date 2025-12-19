Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre CodicerPlanes para este fin de semanaMuerta AlmassoraEstación tren CastellónSalud Pablo HernéndezComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

ECONOMÍA LOCAL

La creatividad de los comercios de Segorbe tiene premio con el concurso navideños de escaparates

Los establecimientos ganadores de este año han sido Escuder Regalos, Farmacia Carot Campos, Viajes Bibilia, Papelería Agua Limpia y Segorflor

Las autoridades de Segorbe, encabezadas por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, posan junto a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad.

Las autoridades de Segorbe, encabezadas por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, posan junto a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad. / Mediterráneo

Josep Carda

Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de Comercio ha convocado un año más el concurso de escaparates de Navidad, dirigido a los establecimientos de la capital del Palancia, con el objetivo de incentivar las compras en la ciudad y que el público disfrute del ambiente festivo. En total, han sido cinco los galardones de la edición de este año, que se han entregado este viernes en el Salón de los Alcaldes del ayuntamiento segorbino.

En concreto, en la modalidad de escaparates con una dimensión superior a dos metros, ha resultado vencedor el de la tienda Escuder Regalos, a la que se le otorgan 300 euros. Y en segunda posición ha quedado la farmacia Carot Campos (200 euros).

En cuando a la modalidad para los escaparates de dos metros o inferiores, el establecimiento ganador del primer premio ha sido Viajes Biblia (300 euros). Y en segundo lugar ha quedado Papelería Agua Limpia (200 euros). Además, el comercio galardonado con el premio del apartado artístico ha sido Segorflor.

Esfuerzo y agradecimiento

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent; y el concejal de Comercio, Aitor Aparicio, han agradecido la participación de cada uno de los establecimientos, "pues formar parte del concurso requiere un esfuerzo añadido al trabajo de estas fechas, que esperamos que se vea recompensado con una activación importante de sus ventas, demostrando a la clientela la calidad de sus productos y el servicio excelente que sabemos que ofrecen".

Noticias relacionadas y más

Además de los ganadores, también han participado en la convocatoria del concurso de escaparates navideños de este año los establecimientos Desmar Electrodomésticos, Joyería Royo, Estética Lydia y la Balanza a Granel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
  2. La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
  3. Una joya en peligro de derrumbe en Castellón: Comienza el rescate de la Cartuja de Valldecrist
  4. El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
  5. Los vientos huracanados de la borrasca 'Herminia' provocan incidentes por toda la provincia de Castellón
  6. La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
  7. Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
  8. Ya hay fecha para empezar a reforestar las zonas quemadas por el grave incendio de Bejís

PP y PSPV se enzarzan por la denuncia al alcalde de Jérica: afean falta de información y ataques

PP y PSPV se enzarzan por la denuncia al alcalde de Jérica: afean falta de información y ataques

Romería, misa y reparto de rollos en Segorbe por la festividad de la Esperanza

Romería, misa y reparto de rollos en Segorbe por la festividad de la Esperanza

La creatividad de los comercios de Segorbe tiene premio con el concurso navideños de escaparates

La creatividad de los comercios de Segorbe tiene premio con el concurso navideños de escaparates

Pérez Llorca afirma "no tener constancia" de la denuncia por agresión sexual contra el alcalde de Jérica

Pérez Llorca afirma "no tener constancia" de la denuncia por agresión sexual contra el alcalde de Jérica

El PSPV exige a Marta Barrachina que promueva una moción de censura al alcalde de Jérica: "Es quien tiene la llave"

El PSPV exige a Marta Barrachina que promueva una moción de censura al alcalde de Jérica: "Es quien tiene la llave"

El alcalde de Jérica investigado por agresión sexual defiende su inocencia y asegura que "la verdad acabará triunfando"

El alcalde de Jérica investigado por agresión sexual defiende su inocencia y asegura que "la verdad acabará triunfando"

El PP de Castellón acusa al PSOE de "demostrar una doble vara de medir" ante las críticas por la investigación al alcalde de Jérica

El PP de Castellón acusa al PSOE de "demostrar una doble vara de medir" ante las críticas por la investigación al alcalde de Jérica

Investigan al alcalde del PP en Jérica por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores

Tracking Pixel Contents