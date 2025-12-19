La creatividad de los comercios de Segorbe tiene premio con el concurso navideños de escaparates

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de Comercio ha convocado un año más el concurso de escaparates de Navidad, dirigido a los establecimientos de la capital del Palancia, con el objetivo de incentivar las compras en la ciudad y que el público disfrute del ambiente festivo. En total, han sido cinco los galardones de la edición de este año, que se han entregado este viernes en el Salón de los Alcaldes del ayuntamiento segorbino.

En concreto, en la modalidad de escaparates con una dimensión superior a dos metros, ha resultado vencedor el de la tienda Escuder Regalos, a la que se le otorgan 300 euros. Y en segunda posición ha quedado la farmacia Carot Campos (200 euros).

En cuando a la modalidad para los escaparates de dos metros o inferiores, el establecimiento ganador del primer premio ha sido Viajes Biblia (300 euros). Y en segundo lugar ha quedado Papelería Agua Limpia (200 euros). Además, el comercio galardonado con el premio del apartado artístico ha sido Segorflor.

Esfuerzo y agradecimiento

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent; y el concejal de Comercio, Aitor Aparicio, han agradecido la participación de cada uno de los establecimientos, "pues formar parte del concurso requiere un esfuerzo añadido al trabajo de estas fechas, que esperamos que se vea recompensado con una activación importante de sus ventas, demostrando a la clientela la calidad de sus productos y el servicio excelente que sabemos que ofrecen".

Además de los ganadores, también han participado en la convocatoria del concurso de escaparates navideños de este año los establecimientos Desmar Electrodomésticos, Joyería Royo, Estética Lydia y la Balanza a Granel.