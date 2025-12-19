CELEBRACIÓN TRADICIONAL
Romería, misa y reparto de rollos en Segorbe por la festividad de la Esperanza
Los romeros partieron de la plaza del Almudín en dirección a la ermita de la patrona, donde se celebró el oficio religioso
El día 18 de diciembre está señalado en el calendario de Segorbe por la celebración de la festividad de la Esperanza, una cita en la que no falta la romería, la misa y el reparto de rollos conmemorativos en la ermita de la patrona, entre otras actividades vinculadas a esta tradición.
La asociación de Nuestra Señora Virgen de la Esperanza y el Sindicato de Riegos de la capital del Palancia organizan un año más los actos en honor a la Virgen, que han tenido este jueves como punto de partida la plaza del Almudín, en la que se sitúa el retablo de la patrona de Segorbe, para salir en romería hacia el paraje dedicado a esta.
Anuncio de clavarios
La romería dio paso a la misa, en la que se anunciaron los nombres de la clavaria Mayor, Cristina Sánchez Ibáñez; primera dama, Esperanza Zarzoso Aznar; segunda dama, Nerea Alandí Zarzoso; y las clavarias Isabel Zarzoso Magdalena, Andrea Ajado Blasco, María Zarzoso Fleta y Sara Carretero Ajado. Seguidamente, tuvo lugar el tradicional reparto de rollos conmemorativos de la festividad.
La alcaldesa, Mª Carmen Climent, y el concejal de Fiestas, Ricardo Pascual, agradecieron la “labor de ambas entidades, que preparan con dedicación un día tan importante para la ciudad como es el dedicado a esta patrona”, y aprovecharon para felicitar a las nuevas clavarias y damas.
