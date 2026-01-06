El PP de Viver reclama las obras del colegio

A Jérica y a Viver no solo les une un instituto. También la ejecución de las obras de sus centros educativos, ambas pendientes de una reforma que, sin embargo, avanza a distintos ritmos.

En Viver, con la delegación de obras aprobada en 2021, el proyecto de reforma del colegio Historiador Diago sigue sin ponerse en marcha. En Jérica, con el mismo proyecto, la rehabilitación integral del aulario Hermanos Gil Sorribes es un hecho puesto que la demolición del antiguo centro se inició ya el pasado año.

“Está claro que cuando hay voluntad de avanzar, se avanza”, considera Sergio Salvador, portavoz del PP en Viver. “Los mismos trámites, los mismos procedimientos pero distintos resultados porque en Jérica tenían claro que lo primero era y es el colegio pero en Viver el alcalde parece que prefiere hacer política. Y las consecuencias las pagan los escolares y las familias que siguen sin ver el inicio de las obras de un nuevo colegio. El que todos queremos”.

Advertencia

Y esto es así, señala Salvador, hasta el punto de que la Generalitat advirtió al alcalde de Viver que “o demostraba avances o le retiraba la delegación de obras. Y sigue sin haberlos”. En el PP “volvemos a ofrecer este 2026, como ya hicimos en 2025 y en años anteriores, nuestro trabajo y ayuda para avanzar. Nuestro pueblo no entendería más retrasos y demoras. Queremos ver ya el inicio de las obras y dotar a nuestros estudiantes de la infraestructura que merecen. El consistorio es el único competente en su ejecución. No hay excusas para justificar nuevos retrasos”, ha concluido Salvador.