Segorbe entrega los premios del concurso de dibujo navideño
Los galardonados han recibido la noticia en el Salón de los Alcaldes
La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, el concejal de Infancia y Juventud, Aitor Aparicio, y las reinas de las fiestas, Noelia Simón e Isabel Moya, han hecho entrega de los premios del V Concurso de dibujo infantil y juvenil La Navidad en Segorbe. El Salón de los Alcaldes ha sido el lugar donde los galardonados han recibido la gran noticia.
Los primeros premios, que han recibido Saúl Gamero Torres, Vera Llop Pérez y Vania Lara Herrera, han sido dotados con 30 euros; los segundos, obtenidos por Ruth Martín Valero, Alba Muñoz Biosca y Noa Pérez Sanz, con 20 euros; y los terceros, recibidos por Marc Gil Pérez, Mireia Fernández Sánchez y Fátima Makhlouf, con 10 euros.
Valoración
“Vuestros dibujos son alegría para dar la bienvenida al año 2026 con ilusión y con originalidad”, ha declarado la alcaldesa, que ha manifestado junto al concejal Aitor Aparicio la intención del Ayuntamiento de seguir impulsando la participación de los más jóvenes en la ciudad. Asimismo, ambos han dado su enhorabuena a los galardonados y a todos los participantes por sus bonitas creaciones.
