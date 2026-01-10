Jérica recibe más de 280.000 euros para un nuevo taller de empleo en jardinería

El Ayuntamiento de Jérica ha obtenido una subvención de 282.692,40 euros para formar a diez alumnos en la especialidad de jardinería a través de un nuevo taller de empleo concedido por el Consell, un programa que permitirá iniciar el séptimo ciclo formativo de este tipo en el municipio.

La ayuda permitirá desarrollar un plan de formación centrado en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, así como en la instalación y mantenimiento de zonas verdes, con el objetivo de generar empleo y especialización en un entorno rural que demanda este tipo de perfiles profesionales.

La primera teniente de alcalde de Jérica, María Vicenta Vivas, ha destacado que este tipo de programas “benefician enormemente al municipio, ya que fomentan la ocupación y la especialización de los vecinos”, y ha subrayado que la concesión de este nuevo taller supone “una excelente noticia para el pueblo”.

Formación práctica en espacios públicos

El taller de empleo se desarrollará en distintos espacios públicos de la localidad, de modo que las prácticas formativas repercutan directamente en la mejora del entorno urbano y social. En concreto, los trabajos se llevarán a cabo en la zona ajardinada de Randurías, situada en el paseo Las Fuentes, así como en una parcela agrícola de regadío y en la Casa de la Cultura.

Según ha explicado Vivas, el desarrollo del programa permitirá que “el trabajo que realicen los alumnos durante su periodo de formación tenga un impacto positivo en el municipio”, al tiempo que facilitará la incorporación de nuevos profesionales cualificados para realizar tareas habituales y necesarias en el ámbito rural.

El Ayuntamiento gestiona actualmente los trámites administrativos para iniciar este nuevo ciclo formativo, que refuerza la apuesta municipal por el empleo, la formación y la fijación de población en el interior de la provincia.