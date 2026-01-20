Segorbe busca nuevos talentos con el certamen literario comarcal

El Ayuntamiento de Segorbe ha convocado una nueva edición del Certamen Literario Comarcal, que alcanza ya su cuadragésimo octavo aniversario como una de las iniciativas culturales más consolidadas del Alto Palancia. El certamen tiene como objetivo fomentar la afición por la literatura y promover la escritura como medio de expresión, especialmente entre niños y jóvenes, y mantiene abiertas sus bases hasta el 27 de febrero de 2026.

La concejala de Cultura, Marisa López, ha animado a participar en esta nueva convocatoria, destacando la larga trayectoria del certamen y el talento creativo que cada año aportan los participantes de la comarca. “Confiamos en que la creatividad de nuestros jóvenes del Alto Palancia nos vuelva a deslumbrar en esta nueva edición de un certamen con una larga tradición. Animo a participar y a disfrutar de esta muestra que siempre demuestra ingenio e ilusión”, ha señalado.

El certamen se estructura en tres grandes modalidades: infantil, juvenil y adultos, con diferentes subcategorías según la edad. En la categoría infantil, los trabajos —siempre en prosa y de tema libre— se dividen entre alumnado de 3º y 4º de Primaria y de 5º y 6º curso. La modalidad juvenil admite tanto prosa como poesía y se reparte en tres subcategorías: primer y segundo ciclo de Secundaria, y una tercera destinada a jóvenes nacidos en 2008 y 2009.

Por su parte, la categoría de adultos se dirige a personas nacidas o residentes en la comarca del Alto Palancia y presenta dos subcategorías por edad. En este caso, los relatos deberán desarrollarse a partir de un texto inicial propuesto en la web del certamen y se presentarán de forma telemática. Además del premio del jurado, esta modalidad incorpora un premio del público, que se decidirá mediante votación online entre los relatos publicados en la página web municipal.

El certamen repartirá 2.500 euros en premios, además de diplomas y lotes de libros para los trabajos galardonados. El fallo del jurado se hará público durante el fin de semana de celebración del Día del Libro, tal y como recogen las bases de la convocatoria del certamen literario comarcal.