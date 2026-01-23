Segorbe renueva el servicio de enfermería escolar en todos sus colegios

El Ayuntamiento de Segorbe ha renovado el convenio con el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) para mantener el servicio de enfermería escolar en los tres centros educativos de la ciudad, dirigido al alumnado de Infantil y Primaria.

Con esta renovación, el consistorio reafirma su apuesta por la salud y el bienestar de los escolares, un servicio que permite ofrecer atención sanitaria directa tanto al alumnado como al personal docente. La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha destacado el “compromiso firme con la salud y la educación”, subrayando que la continuidad de este servicio “beneficia directamente a niños y niñas”, uno de los colectivos que requieren mayor cuidado y atención.

El servicio de enfermería escolar tiene como objetivo prevenir, detectar y abordar los principales problemas de salud en la edad escolar, además de desarrollar tareas formativas y asistenciales. Entre sus actuaciones se incluyen acciones como la corrección de la higiene postural, la prevención de adicciones o la atención ante incidencias sanitarias en el entorno educativo.

Segorbe se ha convertido en un referente en la provincia de Castellón en la implantación de este modelo de atención sanitaria en las aulas. El servicio se presta en el CEIP Pintor Camarón, el Seminario Menor Diocesano y el centro La Milagrosa, y está financiado íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento, en coordinación con el COECS.

La firma del convenio contó con la presencia de representantes de ambas instituciones, encabezados por la alcaldesa y el concejal de Sanidad, Vicente Hervás, así como por la presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, las coordinadoras del servicio y los profesionales de enfermería asignados a los centros educativos.