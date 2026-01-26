Castellnovo disfruta del fuego de San Antonio entre actos tradicionales y taurinos

Por las fiestas de San Antonio, el fuego siempre es protagonista. Castellnovo ofrendó al patrón de los animales según marca la tradición con actos en su honor, entre los cuales se cuentan también eventos festivos y taurinos que comenzaron el viernes por la noche. Así pues, el fuego de las hogueras iluminó un fin de semana arraigado en la identidad del municipio del Alto Palancia.

Respecto a las exhibiciones taurinas, estas estaban previstas para el fin de semana del 16 al 18 de enero, pero un error administrativo obligó a aplazarlas al fin de semana pasado, el del 23 al 25.

La imagen de San Antonio desfiló por las calles de Castellnovo. / Mediterráneo

En este sentido, el inicio oficial de las fiestas fue el viernes, 23 con la celebración de un toro embolado a cargo de la ganadería Luis López. Fue el sábado el día central cuando se desarrollaron los principales actos festivos por San Antonio, con protagonismo inicial para la Sociedad Artístico Musical de Castellnovo, cuyo pasacalle acompañó el reparto de estampas por el núcleo urbano. Además, durante el día se sucedieron diferentes eventos taurinos de gran interés público, puesto que se ofrecieron diferentes toros desencajonadas procedentes de ganaderías de prestigio como Castillejo de Huebra, Toros de El Torero y Santiago Domecq.

Patrocinios y colaboraciones

La peña Mil Duros patrocinó los festejos taurinos del sábado y organizó la comida popular que se llevó a cabo al medio día. Un acto de hermandad y comunión vecinal para festejar al patrón de los animales. La tarde continuó con la tradicional subida de San Antonio Abad a la capilla y el momento cumbre llegó con el encendido de las hogueras repartidas por el pueblo. Las emboladas nocturnas y una discomóvil en el salón cultural cerraron la agenda del sábado.

El domingo estuvo dedicado a los actos más tradicionales y familiares, con la bajada de San Antonio Abad, la celebración de la misa y la tradicional bendición de los animales en la plaza. Más tarde, la programación prosiguió con la entrada y prueba de vaquillas, las cucañas en la plaza del Ayuntamiento y la posterior suelta de vaquillas. La traca final puso el broche de oro a las fiestas.

El Ayuntamiento de Castellnovo expresa su agradecimiento a la Comisión de Fiestas y a la peña Taurina Los Mil Duros por la organización y coordinación de las fiestas de San Antonio, una de las fiestas con más arraigo y celebradas por el vecindario.