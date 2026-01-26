Eliminarán los desniveles
Segorbe invertirá más de 100.000 euros en mejorar calles del casco antiguo y la pedanía de Peñalba
El Ivace concede una ayuda para reurbanizar viales históricos y mejorar la accesibilidad peatonal
El Ayuntamiento de Segorbe contará en 2026 con una inversión de 104.573,04 euros procedente del Fondo de Compensación del Plan Eólico 2025 del Ivace para acometer la mejora y reurbanización de varias calles del casco antiguo y del entorno de Peñalba.
En concreto, las actuaciones permitirán intervenir en las calles Desamparados, Sopeña y Doctor Cajal, en pleno casco histórico, así como en la calle Nueva de la pedanía de Peñalba. El proyecto contempla la modificación del trazado de las aceras para crear itinerarios más accesibles, eliminando los desniveles actuales y apostando por un pavimento enrasado y señalizado que priorice el tránsito peatonal frente al tráfico rodado, especialmente en una zona de alto valor patrimonial.
La actuación incluye también la renovación de instalaciones urbanas deterioradas u obsoletas, así como la reurbanización de la calle Nueva del núcleo también conocido como Cárrica, un vial de unos 45 metros de longitud y una anchura media aproximada de cuatro metros. Además, el proyecto prevé trabajos de conexión y mejora de infraestructuras fuera del ámbito inmediato de estas calles.
La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha destacado que estas inversiones responden a la voluntad municipal de “mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y hacer más accesible y atractivo el entorno urbano tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la ciudad”. En este sentido, ha subrayado que el objetivo es seguir avanzando en la revitalización del casco antiguo y en la dinamización de la actividad turística y de ocio en esta zona histórica.
