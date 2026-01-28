SERVICIO PÚBLICO
La subdelegada García Valls visita la unidad móvil del DNI en Segorbe
En los próximos días, el vehículo de documentación de la Policía Nacional se desplazará a Vilafranca, Benicàssim, Jérica y Càlig
La subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado la localidad de Segorbe, a la que este miércoles se ha desplazado la unidad del Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) de la Policía Nacional. En su visita, ha estado acompañada por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, entre otros. Se trata de un servicio móvil que facilita la expedición del DNI y los pasaportes en municipios que no disponen de oficinas físicas para la realización de estos trámites.
García Valls ha destacado la importancia de este servicio “que facilita a la ciudadanía los trámites para la obtención de sus documentos, sin desplazamientos a las oficinas físicas y a través de una única gestión, lo que implica un ahorro de tiempo y recursos”.
Más destinos
La unidad ya se desplazó a Segorbe el pasado 7 de enero y volverá a desplegarse en la capital del Alto Palancia el próximo 5 de marzo. Además, el vehículo se desplazará en los próximos días a las localidades de Vilafranca (2 de febrero), Benicàssim (3 de febrero), Jérica (4 de febrero) y Cálig (5 de febrero).
- Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
- La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
- Una joya en peligro de derrumbe en Castellón: Comienza el rescate de la Cartuja de Valldecrist
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
- Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
- Una superviviente del tren de Bejís contará en Torás cómo vivió esta pesadilla: 'El incendio nos quemó por fuera y nos transformó por dentro
- Rocío Ibáñez asume el liderazgo del PSPV del Palancia y Mijares frente a un PP 'que ha venido a arrasar la comarca”