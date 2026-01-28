Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La subdelegada García Valls visita la unidad móvil del DNI en Segorbe

En los próximos días, el vehículo de documentación de la Policía Nacional se desplazará a Vilafranca, Benicàssim, Jérica y Càlig

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto a la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha visitado la unidad móvil de documentación de la Policía Nacional, que se ha desplazado este miercoles a la capital del Alto Palancia.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto a la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha visitado la unidad móvil de documentación de la Policía Nacional, que se ha desplazado este miercoles a la capital del Alto Palancia. / Mediterráneo

Concha Marcos

Segorbe

La subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado la localidad de Segorbe, a la que este miércoles se ha desplazado la unidad del Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) de la Policía Nacional. En su visita, ha estado acompañada por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, entre otros. Se trata de un servicio móvil que facilita la expedición del DNI y los pasaportes en municipios que no disponen de oficinas físicas para la realización de estos trámites.

García Valls ha destacado la importancia de este servicio “que facilita a la ciudadanía los trámites para la obtención de sus documentos, sin desplazamientos a las oficinas físicas y a través de una única gestión, lo que implica un ahorro de tiempo y recursos”.

Noticias relacionadas y más

Más destinos

La unidad ya se desplazó a Segorbe el pasado 7 de enero y volverá a desplegarse en la capital del Alto Palancia el próximo 5 de marzo. Además, el vehículo se desplazará en los próximos días a las localidades de Vilafranca (2 de febrero), Benicàssim (3 de febrero), Jérica (4 de febrero) y Cálig (5 de febrero).

