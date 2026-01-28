La subdelegada García Valls visita la unidad móvil del DNI en Segorbe

La subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado la localidad de Segorbe, a la que este miércoles se ha desplazado la unidad del Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) de la Policía Nacional. En su visita, ha estado acompañada por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, entre otros. Se trata de un servicio móvil que facilita la expedición del DNI y los pasaportes en municipios que no disponen de oficinas físicas para la realización de estos trámites.

García Valls ha destacado la importancia de este servicio “que facilita a la ciudadanía los trámites para la obtención de sus documentos, sin desplazamientos a las oficinas físicas y a través de una única gestión, lo que implica un ahorro de tiempo y recursos”.

Más destinos

La unidad ya se desplazó a Segorbe el pasado 7 de enero y volverá a desplegarse en la capital del Alto Palancia el próximo 5 de marzo. Además, el vehículo se desplazará en los próximos días a las localidades de Vilafranca (2 de febrero), Benicàssim (3 de febrero), Jérica (4 de febrero) y Cálig (5 de febrero).