La Diputación de Castellón invierte 124.000 euros en dos actuaciones en infraestructuras de Segorbe

La Diputación Provincial de Castellón destina más de 124.000 euros a dos actuaciones en Segorbe orientadas a la rehabilitación de infraestructuras urbanas y a la puesta en valor de elementos patrimoniales del municipio. Las inversiones se centran en la mejora de la rotonda de acceso a la ciudad desde Castellnovo y en la restauración de la fuente ornamental de la plaza del Agua Limpia, dos espacios emblemáticos de la capital del Alto Palancia.

Estas actuaciones se suman a las ejecutadas a través del Plan Impulsa de la institución provincial, lo que eleva la inversión total de la Diputación en Segorbe por encima de los 400.000 euros, destinados a proyectos de mejora urbana, accesibilidad, eficiencia energética y recuperación del patrimonio local.

“Desde la Diputación de Castellón seguimos impulsando las actuaciones necesarias para seguir convirtiendo nuestros bienes en recursos atractivos. De ahí nuestra máxima apuesta por la recuperación y divulgación del patrimonio cultural, histórico, paisajístico e inmaterial de los municipios de nuestra provincia”, afirma la presidenta de la institución, Marta Barrachina.

Visita a las intervenciones

Precisamente, Barrachina ha visitado la rotonda de acceso al municipio, en la CV-220, en la que, a través de un convenio de colaboración con el consistorio, por un importe de 64.795 euros, se ha procedido a ejecutar la instalación de un pórtico de sillería. Una intervención en la que, como explica, “hemos recuperado un elemento patrimonial, un vestigio de la historia de Segorbe, reforzando así nuestro compromiso por la protección de nuestro patrimonio, nuestro pasado y nuestra historia”. Se trata de una pieza procedente del antiguo matadero municipal, que se desmontó y numeró para poder reconstruirlo en un lugar adecuado. Asimismo, las obras incluyen la adecuación de la superficie de apoyo, el montaje del pórtico y el acondicionamiento de la glorieta para ensalzar el elemento histórico.

Las autoridades provinciales y locales, en la rotonda de acceso a Segorbe desde Castellnovo, que ha sido objeto de obras de embellecimiento. / Mediterráneo

Posteriormente, la presidenta provincial se ha desplazado a la plaza del Agua Limpia donde se está actuando en la limpieza y restauración de la fuente ornamental. Al respecto, la fuente se encuentra catalogada como uno de los elementos de interés del municipio y se incluye en el Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnológico de Segorbe. La intervención, financiada por la Diputación con 60.000 euros, tiene el objetivo de actuar sobre los elementos ornamentales ejecutados con piedra natural, retirando y limpiando la capa que actualmente los recubre, restaurando los que lo requieran y acabando con una protección respetuosa de los colores y el brillo natural de la piedra.

Otros trabajos

Además de las dos obras visitadas, la presidenta provincial ha incidido en que, a través del plan Impulsa, la capital del Alto Palancia ha renovado las instalaciones y dotado de accesibilidad el camping municipal, además de la instalación de placas solares fotovoltaicas y renovación de duchas en el centro acuático deportivo. “Las inversiones llevadas a cabo en Segorbe responden a la escucha activa que practicamos desde el Gobierno Provincial con los alcaldes y alcaldesas de los 135 municipios por atender sus necesidades y demandas y responder de manera ágil y eficaz”, ha añadido la presidenta de la Diputación.

Asimismo, la dirigente provincial ha puesto en valor el esfuerzo inversor destinado a la comarca del Alto Palancia, que ya suma 25 millones de euros desde el inicio de la legislatura, “una cifra que refleja una política clara de apoyo al interior y de equilibrio territorial, y que garantiza que el conjunto de la provincia cuente con los mismos servicios y oportunidades”, ha concluido Marta Barrachina.