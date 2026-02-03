La Generalitat invierte 511.000 € en recuperar las pistas forestales de Pina de Montalgrao, dañadas por la dana

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado el municipio de Pina de Montalgrao para supervisar el desarrollo de los trabajos de restauración de la red básica de pistas forestales, dañadas por las intensas lluvias registradas durante la dana de los meses de octubre y noviembre de 2024.

Durante la visita, Martínez Mus ha puesto en valor la inversión de 511.000 euros realizada por la Generalitat, que ha permitido acondicionar cerca de 10 kilómetros de caminos forestales, si bien las actuaciones continúan hasta completar la recuperación de todas las pistas afectadas en este término municipal del Alto Palancia.

Desperfectos y deterioro

El vicepresidente ha recordado que las inundaciones provocaron importantes desperfectos en estas infraestructuras, como la disgregación de los firmes, la aparición de cárcavas que impedían el paso, la erosión de cunetas y un notable deterioro del pavimento, lo que dificultaba tanto el acceso a las zonas forestales como el trabajo de los servicios de prevención y extinción de incendios.

Para revertir esta situación, se están ejecutando diversas actuaciones que incluyen la limpieza de vegetación junto a los caminos, el escarificado, perfilado, riego y compactación de las pistas, el hormigonado de tramos y cunetas, la reposición de muros mediante escollera y la reparación de pasos de agua.

A la visita han asistido también la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Incendios Forestales, José Antonio Rueda; y la alcaldesa de Pina de Montalgrao, M.ª Ángeles Murria.

Estas actuaciones forman parte de un plan integral de recuperación de infraestructuras forestales impulsado por la Generalitat en las provincias de Valencia y Castellón, donde las riadas y la dana afectaron a 2.755 kilómetros de pistas, comprometiendo el acceso a los montes y la operatividad de los equipos de emergencia.

En conjunto, la Generalitat ha destinado 93 millones de euros a este plan, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de los espacios forestales, proteger áreas de alto valor ambiental y reforzar la prevención frente a incendios.

Plan de recuperación en tres fases

El plan se estructura en tres fases. La primera se centró en la evaluación de los daños, permitiendo identificar las afecciones en miles de kilómetros de caminos forestales. La segunda fase, actualmente en ejecución, tiene como prioridad restablecer los accesos estratégicos para facilitar la actuación de los servicios de emergencia. Finalmente, la tercera etapa abordará la reconstrucción definitiva de pistas, puentes y muros, hasta completar la recuperación total de las zonas afectadas.

Martínez Mus ha reiterado el compromiso del Consell con la protección del patrimonio natural valenciano, apostando por infraestructuras forestales más resilientes y sostenibles, que garanticen la seguridad del entorno y de las personas que viven en él.