Para familias empadronadas
Segorbe reparte más de 68.000 euros en ayudas a la natalidad en cinco años
Han otorgado un total de 229 'cheques bebé', a 300 euros cada uno, desde su creación en 2021
El Ayuntamiento de Segorbe ha convocado, por quinto año consecutivo, su conocido cheque bebé, una línea de ayudas que, desde su puesta en marcha en 2021, ha permitido conceder 229 ayudas de 300 euros cada una, lo que supone un total de 68.700 euros destinados a las familias segorbinas desde su creación.
En la presente convocatoria, correspondiente a 2025, el consistorio ha destinado 13.800 euros para apoyar a las familias con bebés nacidos o adoptados durante este año.
La Concejalía de Servicios Sociales impulsa anualmente estas ayudas con el objetivo de respaldar económicamente a matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales empadronadas en la ciudad que hayan tenido descendencia entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.
La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha subrayado el compromiso municipal con el fomento de la natalidad:
“Desde el Ayuntamiento somos conscientes del importante esfuerzo, a todos los niveles, que supone ampliar la unidad familiar. Por ello, vamos a seguir apoyando el fomento de la natalidad con este impulso económico para ver crecer nuestra población mirando al futuro”.
Además, la dotación destinada a estas ayudas ha experimentado un incremento de más de 1.500 euros, reforzando así el apoyo municipal a las familias del municipio.
