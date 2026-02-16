Tras desvelar el nombre de las reinas
Segorbe da a conocer los mantenedores de sus fiestas patronales
Susana Tejadillos y José Pérez acompañarán a las reinas los días 29 y 30 de agosto
Después del nombramiento de las reinas de las fiestas patronales para este año, el Ayuntamiento ha dado a conocer este lunes las dos personas propuestas para el cargo de mantenedores, que son Susana Tejadillos Perona y José Pérez Silvestre.
El último fin de semana de agosto, como es tradición, se encargarán de elogiar a las jóvenes recién elegidas, Zara Soler y Alba García, en uno de los actos más emocionantes para ellas y para todos los habitantes de la ciudad.
El día 29 de agosto tendrá lugar el acto de presentación de la reina mayor, sus damas y sus cortes, en la que Susana Tejadillos ejercerá como mantenedora en un acto ilusionante que pone punto de partida a las fiestas. Es licenciada en Matemáticas y en Ciencias y Estadísticas, con gran vocación por la docencia y con dedicación en el Alto Palancia.
Por su parte, José Pérez, que ejercerá como mantenedor el día 30 de agosto en la presentación de la monarca infantil, es especialista en insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, además de divulgador y docente.
Susana Tejadillos Perona
Nacida en Segorbe en 1978 y vecina de la ciudad, siempre ha estado ligada a sus tradiciones, habiendo formado parte de las Cortes de Honor tanto en su infancia como en su juventud.
Es licenciada en Matemáticas y licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universitat de València. Su vida ha estado unida a la docencia desde 2005, año en el que ingresó en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, y desde 2024 pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria en la especialidad de matemáticas.
Su vocación por la educación y el trabajo en equipo la llevó a asumir la dirección del IES Jérica-Viver durante nueve años, una etapa fundamental en su carrera, donde pudo trabajar de cerca por y la comarca del Alto Palancia. Esta experiencia en la gestión le permitió, en 2024 ser nombrada Directora General de Planificación y Gestión Educativa en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cargo que ha desempeñado hasta enero de 2026.
Además, previamente, en sus primeros años como docente impartió clases en el IES Cueva Santa y en el IES Alto Palancia de Segorbe, y ha publicado artículos en revistas especializadas y ha formado parte de distintas presentaciones en congresos de estadística de distinta índole, desde una perspectiva científica.
A lo largo de su carrera, ha compaginado las aulas con la formación de otros profesionales. Se considera una entusiasta del aprendizaje constante, siempre buscando nuevas formas de mejorar la convivencia y la innovación en los centros educativos.
José Pérez Silvestre
Nacido en Segorbe en 1978, ciudad en la que transcurrieron su infancia y juventud, regresa siempre que puede para reencontrarse con su entorno, sus gentes y sus tradiciones. Profundamente enamorado de su pueblo, siente un sincero orgullo por sus raíces, que le acompañan allá donde desarrolla su vida personal y profesional.
El segorbino José Pérez Silvestre (1978), nacido en la ciudad y cuya infancia, juventud y formación hasta el instituto transcurrió en Segorbe, es doctor especialista en Medicina Interna.
Apasionado del fútbol, compaginó sus estudios en su juventud con el deporte como jugador del C.D. Segorbe, en todas sus categorías.
En su carrera profesional, ha compaginado la actividad asistencial con la gestión, la docencia y la investigación, destacando en los ámbitos de la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Su trayectoria profesional fue reconocida con el Premio al Mejor Internista Joven de España en 2013. Entre los cargos más relevantes que desempeña actualmente se encuentran: director médico asistencial, director de investigación y docencia, coordinador nacional del grupo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna, coordinador de la Unidad de Manejo Integral del Paciente con Insuficiencia Cardíaca y profesor asociado asistencial en la Universitat de València.
Ha sido miembro de diversos órganos científicos y de investigación de su especialidad y cuenta con una destacada producción científica, con más de sesenta publicaciones entre artículos, capítulos de libros y monografías en revistas nacionales e internacionales de impacto.
Toda su actividad profesional y divulgativa no lo aleja de Segorbe, donde pasa sus periodos de descanso junto a su familia, disfrutando de sus calles y sus fiestas, y comprometido con las tradiciones orgulloso de sus raíces.
