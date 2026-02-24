Segorbe ya tiene ganadores para los concursos del 8M

El Ayuntamiento de Segorbe ha emitido ya el fallo sobre los certámenes literario y de fotografía convocados con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en su XI edición.

De este modo, en cuanto al certamen de narrativa, Las mujeres cuentan, entre las 27 obras presentadas, el jurado ha decidido conceder el primer premio, dotado con 300 euros, a la pieza titulada Estirpe, de Enrique Payá Saura, de Segorbe. Y, el accésit, dotado con 100 euros, a Las mujeres que no caben en los cuentos, de Vanesa Moliner Beltrán, de Matet.

Fotografía

En el ámbito de la fotografía, con 45 obras presentadas al certamen Enfoca la igualdad, el primer premio, dotado con 300 euros, lo ha obtenido la obra Los trabajos del vino, de Juan Miguel Ortuño Martínez, de Yecla. Mientras que el accésit, dotado con 100 euros, lo ha merecido José Reyes Belzunce, de Sant Boi de Llobregat, por su imagen Empoderada en el tartán.

'Empoderada en el tartán', accésit del certamen fotográfico. / José Reyes Belzunce

El concejal de Igualdad, Ricardo Pascual, ha dado la enhorabuena a todas las personas premiadas y ha declarado el agradecimiento del Ayuntamiento por la abundante participación en ambas muestras, "que han puesto difícil al jurado decidir por la calidad de las obras presentadas. Esperamos que estos concursos sean un paso más hacia el fin de las desigualdades", manifiesta el edil.