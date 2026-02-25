Benafer y Caudiel reciben el impulso del Consell: asfalto, yacimiento íbero y una torre BIC

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha visitado los municipios de Benafer y Caudiel, donde la Generalitat ha impulsado inversiones en la conservación del patrimonio y la mejora de infraestructuras.

La jornada ha comenzado en Benafer, municipio de 168 habitantes, donde Susana Fabregat se ha reunido con la alcaldesa, Sara Navarro, y ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento. A continuación, la delegada del Consell en Castellón ha recorrido el camino de la Hoyica, recientemente reasfaltado en un proyecto subvencionado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fabregat, junto a la alcaldesa de Benafer, Sara Navarro (i). / Mediterráneo

Posteriormente, Susana Fabregat ha visitado el yacimiento íbero El Castillejo, donde la Generalitat ha destinado más de 24.000 euros para la elaboración del plan director y la restauración de una serie de mojones de piedra en seco, con el objetivo de mejorar la señalización.

Después, la delegada del Consell en Castellón se ha desplazado a Caudiel, localidad de 735 habitantes, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Antonio Martínez. Además, Fabregat ha visitado la Torre del Molino, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), donde la Generalitat impulsa una actuación de conservación y de mejora de la señalización de los muros de piedra en seco del entorno, con una inversión que supera los 123.000 euros, a través del Plan Restaura.

Susana Fabregat también ha visitado el camarín de la Virgen del Niño Perdido, considerado la estancia más destacada del conjunto de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, ejemplo del barroco valenciano, realizado entre 1701 y 1704.

Durante la visita, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha destacado que las inversiones de la Generalitat en ambas localidades del Alto Palancia “refuerzan la protección del patrimonio histórico y contribuyen a generar nuevas oportunidades para los vecinos de los municipios de interior”. Asimismo, Fabregat ha remarcado que “la Generalitat mantiene una escucha activa con los ayuntamientos de la provincia para acompañar sus proyectos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Estas visitas institucionales de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, se enmarcan en la ronda de contactos que está llevando a cabo por los 135 municipios de la provincia de Castellón, con el objetivo de intensificar el diálogo con las administraciones locales y avanzar en proyectos conjuntos que impulsen su desarrollo.