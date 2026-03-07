El PPCS apuesta por el plan de cámaras de la Diputación para ganar seguridad en el Palancia

La comarca del Alto Palancia "merece la seguridad que el Gobierno de España le niega". Así lo ha reivindicado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, en una reunión mantenida con alcaldes y portavoces de la comarca "decidida a proteger y dar tranquilidad a los vecinos" frente a unos datos, los del Ministerio del Interior, que reconocen un repunte de la delincuencia en el ejercicio 2025.

Este balance anual reconoce que la criminalidad va en aumento y pone en alerta al mundo rural. “Su idiosincrasia nos obliga a ser especialmente sensibles con sus demandas. Y la seguridad es, sin lugar a dudas, una de sus mayores exigencias. Ver cómo el Gobierno de España, lejos de reforzar, debilita plantillas y abandona infraestructuras nos pone en guardia”.

El Alto Palancia, como ocurre en el Alto Mijares, comparte plantillas e infraestructuras para dar seguridad a 62 pueblos y pedanías. Las distancias entre cada núcleo poblacional y la falta de refuerzos provoca tiempos de respuesta dilatados que, "evidentemente, afectan a la población".

“Nuestro objetivo es el del servicio público, cumpliendo la palabra dada. Por eso, planteamos propuestas como la instalación de cámaras que la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha propuesto con la firme decisión de dar tranquilidad a los vecinos de nuestros pequeños pueblos”, ha explicado Aguilella.

Para el número dos del PPCS, “todo esfuerzo es necesario y prioritario si el mundo rural es el destino”. Y por ello, tal y como mantiene el secretario general del PPCS, “es necesario trabajar por implementar las soluciones, colaborando con el territorio y apoyando en todo aquello que beneficie al interior. Incluso sin ser competencia de nuestras administraciones, porque es el Estado el único que tiene la obligación y el deber de actuar. A él volvemos a exigirle respuestas mientras trabajamos codo con codo con el mundo rural para tratar de atajar los problemas que otros crean con su injusta falta de gestión”.