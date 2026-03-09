Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FIESTAS JOSEFINAS

Un pueblo de Castellón planta la falla más alta de la Comunitat: Te lo contamos

El monumento, ubicado a 1.040 metros de altura, es obra de las madres y los padres de los alumnos del colegio de la localidad y se plantará el próximo viernes

El municipio se encuentra en el extremo oeste de la provincia de Castellon.

El municipio se encuentra en el extremo oeste de la provincia de Castellon. / Mediterráneo

Concha Marcos

El Toro

Las Fallas son fiesta y expresión identitaria, celebración colectiva que un año más tendrán en la Villa de El Toro al monumento más alto de toda la Comunitat Valenciana.

“No podíamos faltar a la fiesta, porque sin nuestra falla, la fiesta no es fiesta”. Sonríe el alcalde de la Villa de El Toro, José Arenes, que como padre participará este año, de nuevo, en la tercera edición de esta fiesta organizada por madres y padres de alumnos del colegio público. “Como cada año somos más, son más manos para ayudar y aquí nos tomamos la fiesta muy en serio”. Y es que el peculiar elemento se alza a 1.040 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Singular y atrevida

Una falla singular y atrevida, que hace un guiño a las temperaturas gélidas que alcanza este municipio de la comarca del Alto Palancia. “Toca encender la fiesta y quemar la falla. Y todo ello con buñuelos de calabaza, higo y plátano, que nuestras amas de casa se encargarán de cocinar para que la fiesta sea completa”.

Noticias relacionadas y más

Para el alcalde de la Villa de El Toro, el origen valenciano de un gran número de vecinos de esta localidad motivó este festejo “que ahora ya es de obligado cumplimiento en nuestro calendario”. “La colaboración municipal, la implicación de madres, padres y alumnos, el empeño de los maestros y la colaboración desinteresada de todo el pueblo hace que tengamos en esta fiesta un motivo más para celebrar que como en la Villa de El Toro no se vive en ningún otro rincón del mundo”, ha considerado José Arenes.

