Segorbe convoca las ayudas para fomentar la natalidad

El Ayuntamiento de Segorbe convoca por sexto año consecutivo las ayudas para el fomento de la natalidad, que se pueden solicitar para los bebés nacidos o adoptados que estando empadronados en el municipio, hayan nacido en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2026.

Estas ayudas, dotadas con 300 euros por menor, podrán solicitarse por los matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales. Esta campaña lanzada a través de la concejalía de Servicios Sociales tiene como objetivo incentivar a las familias de la localidad para frenar la despoblación, y así, favorecer el fortalecimiento del tejido social y económico de la ciudad.

"Esperamos que esta anualidad las ayudas para el fomento de la natalidad sirvan de soporte a las familias que reciban la alegre noticia de un nuevo miembro en su hogar. Desde 2021 ya son 68.7000 euros los repartidos y esperamos que este 2026 se superen las cifras de solicitudes recibidas hasta ahora para que el mayor número de unidades familiares se beneficien de este impulso", ha declarado el concejal del área, Ricardo Pascual.

Requisitos

Entre los requisitos establecidos se encuentran: residir efectivamente en Segorbe, y estar empadronado en el municipio al menos una de las personas progenitoras/acogedoras/adoptantes con una antigüedad de dos años previo al nacimiento, la adopción o acogimiento; que el hijo o hija para quien se solicita la ayuda esté empadronado en Segorbe; y no haber solicitado una ayuda para idéntico fin en esta Administración por el mismo hecho causante.