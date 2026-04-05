Un pueblo de Castellón tendrá este verano una balsa de 3.800 m3 contra incendios

Un pueblo de la provincia de Castellón dispondrá este próximo verano de más armas para actuar contra incendios. En concreto, contará con una balsa con capacidad para 3.800 m³ de agua disponible para luchar contra el fuego. El proyecto, que ejecuta la Conselleria de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, permitirá poner a punto los recursos de la población y dar “garantía de vida” a esta población.

Así lo estima el alcalde de la Villa de El Toro, José Arenes, quien expone: “Los incendios se apagan en invierno con inversiones y recursos que garanticen la ausencia de fuego y, en su caso, su pronta extinción”. En este sentido, las obras, que empezaron a ejecutarse el pasado noviembre, “avanzan a buen ritmo y la previsión es que estén finalizadas antes del verano”.

El proyecto tiene un coste de 77.155,80 euros y persigue la optimización de un recurso al que se ha sometido a una impermeabilización con una capa de geotextil y geomembrana para evitar filtraciones. Con 3.800 m³ disponibles, “los trabajos han permitido adecuar la instalación, corregir las deficiencias y adecuar la infraestructura para su uso adecuado”.

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Trabajos actuales

En estos momentos, los operarios se encargan de preparar las arquetas para iniciar este mes de abril los trabajos correspondientes al perfilado de los taludes. “Una inversión más de la Generalitat Valenciana que nos hace más fuertes frente al fuego y que deseamos que nunca tengamos que utilizar para extinguir un incendio”, ha concluido el alcalde de la Villa de El Toro.