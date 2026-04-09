Segorbe adjudica por 1,3 millones y por cuatro años el servicio de limpieza viaria

El Ayuntamiento de Segorbe ha adjudicado el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y de espacios públicos del municipio, que también dará cobertura a Peñalba, Villatorcas, los polígonos del Santísimo y Mediterráneo, así como a distintos parajes del extrarradio.

El contrato, adjudicado a la empresa Vareser 96 SL, tendrá una vigencia entre 2026 y 2029 y un importe global de 1.305.206,42 euros. Entre los aspectos mejor valorados de la propuesta destacan la planificación del servicio, la frecuencia de limpieza en cada sector del término municipal y la distribución de medios humanos y materiales.

Además, el consistorio ha tenido en cuenta varios compromisos incluidos en la oferta, como las labores de baldeo, la limpieza de vías y espacios públicos, las hidrolimpiezas y el uso de bolsas de basura fabricadas con plástico 100% reciclado.

Acorde a las necesidades del municipio

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha subrayado la importancia de esta adjudicación al recordar que el contrato no se renovaba desde hace doce años. “La adjudicación de este contrato es una gran noticia para Segorbe, ya que, tras doce años en los que no se hacía efectiva una renovación del mismo, se han estudiado detenidamente las necesidades del municipio, sus pedanías y zonas periféricas, para dar una respuesta lo más efectiva posible, garantizando las condiciones de higiene en cada lugar de la población”, ha señalado.

El nuevo contrato se formalizará y entrará en vigor una vez concluya el plazo previsto para la posible presentación de recursos.