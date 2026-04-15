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Así ha conseguido Algimia de Almonacid darle la vuelta a la despoblación

El municipio logra ganar población en los últimos años y roza ya los 260 habitantes, tras revertir la tendencia descendente de su padrón

La localidad de Algimia de Almonacid ha logrado ganar vecindario en los últimos años.

La localidad de Algimia de Almonacid ha logrado ganar vecindario en los últimos años. / Mediterráneo

Concha Marcos

Algimia de Almonacid

Algimia de Almonacid es uno de esos pequeños pueblos de la comarca del Alto Palancia “que son destino de muchos en fines de semana, vacaciones y verano”, pero también son hogar “para otros muchos de nosotros los 365 días del año”.

En esto último se empeña su alcalde, Jaime Pertegaz, que desde el año 2021 ha conseguido revertir la tendencia descendente que marcaba su padrón para poner freno, “con mucho trabajo, a la despoblación”. Hace un lustro, la localidad cayó a los 240 habitantes “y, desde entonces, hemos invertido la tendencia para ir ganando, aunque muy poco a poco, más habitantes”.

El alcalde de Algimia, Jaime Pertegaz, acompaña a Marta Barrachina durante una visita de la presidenta de la Diputación a la localidad.

El alcalde de Algimia, Jaime Pertegaz, acompaña a Marta Barrachina durante una visita de la presidenta de la Diputación a la localidad. / Mediterraneo

En la actualidad el municipio roza los 260 habitantes en su padrón. “Queremos seguir creciendo y para ello es fundamental contar con políticas supramunicipales que entienden el mundo rural como destino los 365 días del año”. Porque tal y como señala el primer edil, “en Algimia se vive fenomenal todo el año. Tenemos un entorno natural increíble, unas conexiones excelentes, cajero automático y servicio médico”. Recursos que se completan con servicios de hostelería y con tienda y que permiten “disfrutar de la paz de un interior que es pasión para quienes lo habitamos”.

Garantizar servicios

En el empeño de seguir creciendo “cada año invertimos subvenciones y ayudas para garantizar servicios. Es el caso de las instalaciones deportivas, que como el frontón o las piscinas se han reformado. También el edificio multiusos, que se culminará con el plan Impulsa. Todo ha sido posible con la financiación de la Diputación de Castellón”.

A estas actuaciones se suman ayudas del Consell “que siguen reforzando nuestro músculo local para seguir prestando los servicios que merece la población. Caminos, senderos, zonas verdes o ayudas directas contra la despoblación nos permiten seguir dando a nuestros vecinos los recursos que merecen, como es el caso de las instalaciones del nuevo consultorio médico”.

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Desde el Ayuntamiento de Algimia celebran “que las políticas de Diputación y Consell tengan hoy en cuenta, más que nunca, nuestras necesidades. Es la forma de seguir creciendo y de proteger los valores de un mundo rural que merece tener futuro y que nosotros, desde el ayuntamiento, trabajamos cada día para que sea posible”.

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