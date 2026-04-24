Una estudiante de Segorbe vivirá la experiencia espacial en el programa 'Astronauta por un día'

La estudiante segorbina Emma Latorre Latorre será una de las 40 participantes españolas en formar parte del programa Astronauta por un día del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad y la Agencia Espacial Española.

Emma Latorre era una de las más de 400 aspirantes de este programa que nace para acercar el espacio a quienes sueñan con él y despertar vocaciones STEM en toda España. La joven, que aspira a estudiar Física y especializarse en Astrofísica, actualmente desarrolla sus estudios de segundo de Bachillerato en el IES Alto Palancia.

Emma Latorre, la segorbina en el proyecto “Astronauta por un día”. / MEDITERRÁNEO

Así pues, tras participar en pruebas de simuladores y cámaras hiperbáricas en el Centro de Instrucción de Medicina Espacial de Torrejón de Ardoz, ha sido seleccionada para este proyecto que busca acercar la experiencia espacial a la sociedad y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud. La fase final del programa está prevista los días 5 y 6 de mayo en la Base Aérea de San Javier, donde los participantes recibirán formación y volarán en un Airbus, utilizado para el entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea.

El programa culminará con el nombramiento de los participantes como embajadores de la Agencia Espacial Española durante un año, tiempo en el que contribuirán a difundir el valor de la ciencia y a inspirar a nuevas generaciones.