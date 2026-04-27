El guardia civil de Castellón que no cedió ni un asalto para ser campeón de España de taekwondo

Castellón puede presumir de oro gracias a un vecino de Segorbe. Un guardia civil destinado en Segorbe y vecino de la capital del Alto Palancia se ha convertido en el vencedor del I Campeonato de España de Taekwondo de la Guardia Civil, celebrado recientemente en la localidad murciana de Los Alcázares.

El cabo primero, Carlos Jesús González, se ha alzado con el primer puesto en la modalidad de combate dentro de la categoría de -80 kilogramos, tras una destacada actuación frente a los mejores competidores nacionales pertenecientes al cuerpo.

Sin perder ningún asalto

Durante el campeonato, en el que participaron especialistas tanto en combate como en técnica, el guardia civil completó un recorrido impecable y se impuso en todos sus enfrentamientos sin ceder ningún asalto, lo que le permitió subir a lo más alto del podio.

Este resultado le otorga la clasificación para el próximo Campeonato Nacional Militar, que tendrá lugar en octubre, también en Los Alcázares. La cita será clave en el calendario deportivo, ya que servirá como fase previa para la selección de participantes en los Juegos Mundiales Militares de 2027, previstos en Estados Unidos.

Sólida trayectoria

El logro se suma a una sólida trayectoria deportiva en la que el cabo primero ya cuenta con importantes éxitos a nivel nacional e internacional, consolidándose como un referente del taekwondo dentro del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Guardia Civil ha puesto en valor el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación de sus integrantes, así como la importancia del deporte como elemento de formación integral y de representación institucional.