Julián Barón García obtiene el premio comarcal de cuentos Max Aub
A la XL edición se han presentado 778 obras, el mayor número desde 2007
El fallo del XL Premio Internacional de cuentos Max Aub se ha hecho público, resultando ganadores Vicente Fernández Saiz, de Reinosa (Cantabria), en la categoría internacional, y Julián Barón García, de Segorbe, en la categoría comarcal.
A la presente edición se han presentado 778 cuentos, el mayor número desde 2007, habiendo compuesto el jurado: Emilio Gavilanes, como presidente; Marcos Giralt, como secretario; y Rosario Raro, como vocal.
Asimismo, el Jurado de Selección ha estado compuesto por 120 personas. Las obras premiadas tienen el título 'Crimen sin cargo', en cuanto a la internacional, y 'La cámara ciega', en comarcal.
Con todo, la Fundación Max Aub de Segorbe ha celebrado en abril actos como una Tertulia Literaria con los componentes del jurado y el XXXII Encuentro de estudiantes con Max Aub, con actividades para un gran número de estudiantes.
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