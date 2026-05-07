De Castellón a las mochilas: La empresa que enseñó a escribir a millones de españoles cumple 70 años

Hay marcas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Cuadernos Rubio es una de ellas. La editorial, creadora de los populares cuadernos didácticos que han acompañado a millones de escolares en España, celebra ahora su 70 aniversario en una nueva etapa marcada por el relevo familiar, la innovación educativa y una mirada directa a sus orígenes en Geldo.

La historia de Rubio está estrechamente vinculada a Castellón y, en concreto, a este pequeño municipio del Alto Palancia donde creció Ramón Rubio Silvestre, fundador de la compañía. Aunque nació accidentalmente en Tarragona por el destino militar de su padre, llegó a Geldo con solo dos años y allí pasó su infancia, marcada por las dificultades de la Guerra Civil y la posguerra. También en este municipio comenzó sus estudios y conoció a su esposa, Marina Polo, hija del médico local.

Ramón Rubio, fundador de la empresa, junto a su familia. / Mediterráneo

Ese vínculo con Geldo fue tan fuerte que el colegio del municipio lleva el nombre de Ramón Rubio, en unos solares donados por él mismo al Ayuntamiento. La relación entre la familia y la localidad se ha mantenido viva con el paso del tiempo. Antes de convertirse en una referencia educativa, Ramón Rubio estudió en Valencia la carrera de Profesor Mercantil y comenzó trabajando en un banco. Sin embargo, pronto orientó su camino hacia la enseñanza. Fundó una academia de cálculo y contabilidad, el germen de lo que años después sería una de las editoriales educativas más reconocidas del país.

Los primeros pasos no fueron sencillos. El primer cuadernillo de problemas se publicó en 1959 y el de caligrafía llegó en 1962. Con el tiempo, aquellos materiales se convirtieron en un fenómeno generacional. En la década de los 80 alcanzaron una enorme popularidad y la compañía llegó a vender hasta diez millones de ejemplares al año. Desde su creación, Rubio ha superado los 330 millones de cuadernos vendidos.

Imagen de Enrique y Luis Rubio con ocasión del 70 aniversario de la firma. / Mediterráneo

Cumpleaños y relevo en Rubio

Ahora, la editorial celebra sus 70 años con un cambio relevante en su dirección. Enrique Rubio da paso a la tercera generación familiar con el nombramiento de Luis Rubio como director general. El nuevo responsable de la compañía cuenta con experiencia previa en el ámbito del gran consumo, en empresas como Procter & Gamble y Vicky Foods, y se incorporó a Cuadernos Rubio en 2021, donde ha asumido distintas responsabilidades en gestión y desarrollo de negocio.

El relevo llega tras décadas de consolidación y transformación bajo el liderazgo de Enrique Rubio, una figura clave en la modernización de la empresa desde los años 90. Durante su etapa, la marca amplió su público más allá del entorno infantil tradicional. Uno de los grandes hitos de esta nueva etapa será la Academia Rubio, un espacio formativo que se ubicará en el interior de la Tienda Rubio y que recupera simbólicamente el origen de la marca: aquella academia fundada por Ramón Rubio. Su inauguración oficial está prevista para finales de mayo.

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La Academia contará con un equipo de profesionales y ofrecerá actividades para niños y adultos, como talleres de lettering, acuarela, cuentacuentos, estimulación cognitiva, motricidad fina y propuestas orientadas a la atención a la diversidad. También incorporará una zona de lectura abierta para niños cuando no haya talleres.