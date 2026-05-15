Marta Barrachina destaca la recuperación del mamógrafo en Segorbe para evitar traslados de mujeres a Sagunto
La presidente del PPCS asegura que "4.000 mujeres ya no tiene que desplazarse" para hacerse pruebas
La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha puesto en valor "las políticas que dan vida" y que "abanderamos quienes defendemos un proyecto que apoyó una mayoría absoluta de los castellonenses".
Lo ha hecho con motivo de su visita a Segorbe, donde ha estado en el centro sanitario integrado para conocer, de primera mano, el buen funcionamiento del mamógrafo. "Este recurso que el PSOE suspendió lo hemos recuperado. Y ello ha supuesto un cambio en la vida de las mujeres del Alto Palancia, a las que el PSOE obligó a trasladarse hasta Sagunto desde 2015 a 2023".
"Hoy, más de 4.000 mujeres, ya no tienen que desplazarse y eso se traduce en mejor calidad de vida y bienestar para un interior al que el PSOE castigó". "Hoy no hay lista de espera y las mujeres de entre 45 y 69 años de 28 municipios ya no sufren el trastorno de acudir a Sagunto. Acuden a Segorbe, como merecían".
También en Vinaròs
El cribado del cáncer de mama ha vuelto a Segorbe del mismo modo que lo ha hecho a Vinaròs. "También en el Hospital Comarcal se ha restituido el cribado y hemos conseguido dar a las mujeres un recurso preventivo vital sin necesidad de los traslados que impuso el PSOE".
Además, en el caso de Vinaròs, un hospital pionero donde "se ha incorporado una técnica puntera, mínimamente invasiva y dirigida a mujeres de avanzada edad en las que la operación no era una opción". "Ahora la tienen, gracias a las políticas que apuestan por la vida y que son las que defiende el PPCS", ha manifestado Marta Barrachina.
Por último, la presidenta provincial del PPCS ha puesto en valor que "en menos de tres años hemos doblado el número de mamógrafos que el PSOE limitó a dos. Y trabajamos para incorporar uno en Onda. Es un objetivo clave y por el que trabajamos con el deseo de seguir dando calidad de vida y protección".
Porque tal y como ha señalado Marta Barrachina, "las políticas que apuestan por la salud y que salvan vidas son las que abandera el PPCS, con especial mimo y atención a un interior de Castellón que es nuestra razón de ser".
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