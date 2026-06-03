Segorbe informa de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 15 de octubre por el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Segorbe ha recordado la prohibición de realizar quemas de residuos vegetales en el entorno agrario o forestal desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, ambos inclusive, de acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales.

La medida se enmarca en las acciones de prevención y lucha contra los incendios forestales que se impulsan de forma coordinada entre las administraciones públicas y con la colaboración de los particulares, especialmente durante los meses de verano, cuando el aumento de las temperaturas y la desecación de la vegetación elevan de forma significativa el riesgo de fuego.

Desde el consistorio se insiste en la necesidad de aunar esfuerzos y extremar las precauciones para evitar incendios en una época especialmente sensible para el entorno natural del municipio y de la comarca.

Llamada a la responsabilidad

En este sentido, el concejal de Agricultura y Ganadería, Vicente Bolumar, ha subrayado que «este Ayuntamiento le da una importancia máxima a la prevención de los incendios forestales, que tanto han azotado a nuestra zona, una lacra que debe acabar, siendo responsables de forma individual y colectiva».

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Por ello, el Ayuntamiento de Segorbe apela a la responsabilidad ciudadana y recuerda que, en caso de detectar cualquier incendio o conato, se debe avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112.