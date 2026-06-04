El Alto Palancia respalda la huelga docente con una multitudinaria jornada en Segorbe

El Alto Palancia también ha mostrado su apoyo a la educación pública y su respaldo a la huelga de los docentes de la provincia de Castellón. Segorbe ha reunido, en una multitudinaria jornada intercomarcal, a personas de toda la comarca y de la zona de los Serranos en una cita celebrada este martes y convocada por las asambleas de docentes de la escuela pública del Alto Palancia y los Serranos.

La manifestación ha finalizado en la avenida Constitución de Segorbe. / Mediterráneo

Docentes, familias, alumnado y vecindario de toda la comarca han participado en una cita que arrancó a mediodía con una caravana de automóviles desde el IES Alto Palancia. La cita continuó con una comida en el paraje de la Esperanza y una asamblea popular en la Glorieta de Segorbe, donde se escucharon diversas voces de asistentes, entre ellas de docentes en huelga, familiares, docentes jubilados y vecinas.

Manifestación

La jornada culminó con una manifestación en Segorbe que se inició en la plaza del Agua Limpia y finalizó en la avenida Constitución. Durante la marcha, se reivindicó mediante pancartas, camisetas verdes, pitos, bocinas, cantos e instrumentos musicales a manos de alumnado, la negociación entre el colectivo docente y la Conselleria de Educación y la atención a las demandas de la escuela pública.

La cita ha contado también con representantes de la comarca valenciana de los Serranos. / Mediterráneo

La manifestación culminó con la lectura de un manifiesto y una actuación de un grupo de danzas al ritmo de dolçaines y tabals.