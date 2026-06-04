Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión IES RibaltaProfesor colgado de un puentePolicía Local en CastellóMano biónica en 'La Revuelta'Empresa del AñoFuncionario de la Seguridad SocialTsunami en el Mediterráneo
instagramlinkedin

El Alto Palancia respalda la huelga docente con una multitudinaria jornada en Segorbe

El encuentro ha reunido a docentes, familias, alumnado y vecinos de la comarca castellonense y de los Serranos

La comarca del Alto Palancia se ha citado en Segorbe para reclamar mejoras para la educación pública.

La comarca del Alto Palancia se ha citado en Segorbe para reclamar mejoras para la educación pública. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

El Alto Palancia también ha mostrado su apoyo a la educación pública y su respaldo a la huelga de los docentes de la provincia de Castellón. Segorbe ha reunido, en una multitudinaria jornada intercomarcal, a personas de toda la comarca y de la zona de los Serranos en una cita celebrada este martes y convocada por las asambleas de docentes de la escuela pública del Alto Palancia y los Serranos.

La manifestación ha finalizado en la avenida Constitución de Segorbe.

La manifestación ha finalizado en la avenida Constitución de Segorbe. / Mediterráneo

Docentes, familias, alumnado y vecindario de toda la comarca han participado en una cita que arrancó a mediodía con una caravana de automóviles desde el IES Alto Palancia. La cita continuó con una comida en el paraje de la Esperanza y una asamblea popular en la Glorieta de Segorbe, donde se escucharon diversas voces de asistentes, entre ellas de docentes en huelga, familiares, docentes jubilados y vecinas.

Manifestación

La jornada culminó con una manifestación en Segorbe que se inició en la plaza del Agua Limpia y finalizó en la avenida Constitución. Durante la marcha, se reivindicó mediante pancartas, camisetas verdes, pitos, bocinas, cantos e instrumentos musicales a manos de alumnado, la negociación entre el colectivo docente y la Conselleria de Educación y la atención a las demandas de la escuela pública.

Noticias relacionadas y más

La cita ha contado también con representantes de la comarca valenciana de los Serranos.

La cita ha contado también con representantes de la comarca valenciana de los Serranos. / Mediterráneo

La manifestación culminó con la lectura de un manifiesto y una actuación de un grupo de danzas al ritmo de dolçaines y tabals.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
  2. El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
  3. De Castellón a las mochilas: La empresa que enseñó a escribir a millones de españoles cumple 70 años
  4. La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
  5. La Diputación de Castellón mejora dos infraestructuras de Segorbe con 124.000 euros
  6. Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
  7. Un pueblo de Castellón planta la falla más alta de la Comunitat: Te lo contamos
  8. El guardia civil de Castellón que no cedió ni un asalto para ser campeón de España de taekwondo

El Alto Palancia respalda la huelga docente con una multitudinaria jornada en Segorbe

Los 36 castillos y joyas ocultas de Castellón que quizá no conocías y recibirán 4,5 millones para recuperar su esplendor

Los 36 castillos y joyas ocultas de Castellón que quizá no conocías y recibirán 4,5 millones para recuperar su esplendor

El obispo de Segorbe Castellón asistirá al encuentro con el Papa y anima a tender puentes desde el diálogo ante tanta crispación

El obispo de Segorbe Castellón asistirá al encuentro con el Papa y anima a tender puentes desde el diálogo ante tanta crispación

Caritas Segorbe Castellón advierte: la exclusión social se cronifica, el empleo no garantiza la inclusión y pide colaboración público privada ante la crisis de la vivienda

Presentación de la memoria de Cáritas diocesana de Segorbe Castellón

Segorbe informa de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 15 de octubre por el riesgo de incendios

Segorbe informa de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 15 de octubre por el riesgo de incendios

Soneja estrenará en septiembre el colegio que llevaba años esperando: "Es una conquista colectiva"

Soneja estrenará en septiembre el colegio que llevaba años esperando: "Es una conquista colectiva"

Segorbe refuerza la estabilidad de su Policía Local con tres nuevas plazas definitivas

Tracking Pixel Contents