Caudiel logra 451.000 euros para transformar su campo de fútbol y reforzar el deporte comarcal

El campo de fútbol El Olivar de Caudiel afronta una de las mayores mejoras de su historia gracias a una inversión de 451.084,71 euros impulsada por la Diputación de Castellón. La actuación permitirá instalar césped artificial y modernizar el sistema de riego de una instalación utilizada por jóvenes deportistas de varios municipios de las comarcas del Alto Mijares y Alto Palancia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido este sábado al Torneo Gol a la Despoblación, celebrado precisamente en este espacio deportivo que será remodelado mediante un convenio entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Caudiel.

Césped artificial para mejorar las instalaciones

El proyecto contempla la implantación de césped artificial y mejoras en la eficiencia del sistema de riego, una actuación que busca aumentar la calidad de las instalaciones y facilitar la práctica deportiva durante todo el año.

Barrachina ha destacado que esta intervención responde a una reivindicación del municipio y supondrá una mejora significativa para los usuarios del campo.

Marta Barrachina conversa con jóvenes participantes del Torneo Gol a la Despoblación celebrado este sábado en Caudiel. / MEDITERRÁNEO

“El deporte es una potente herramienta contra la despoblación rural y, con este convenio, atendemos una reivindicación y supondrá una mejora significativa en la seguridad y el disfrute de todos los usuarios de este campo de fútbol que no deberán desplazarse a otros municipios para los entrenamientos”, ha señalado.

La presidenta provincial ha añadido que la actuación forma parte del compromiso de la Diputación para que los municipios dispongan de instalaciones deportivas accesibles, seguras y modernas.

Un proyecto para fijar población

La mejora del campo también persigue reforzar el papel del deporte como herramienta de cohesión social y lucha contra la despoblación en el interior de la provincia.

Imagen de grupo durante la jornada celebrada en el campo de fútbol El Olivar de Caudiel, coincidiendo con el Torneo Gol a la Despoblación. / MEDITERRÁNEO

En este sentido, Marta Barrachina ha subrayado que unas mejores instalaciones permitirán ampliar la práctica deportiva sin necesidad de desplazarse a otras localidades y contribuirán a hacer más atractivos los municipios rurales para vivir.

La cantera del Club Atlético Caudiel cuenta actualmente con jugadores procedentes de localidades como Caudiel, Viver, Benafer, Montán, Montanejos y Cortes de Arenoso. Con esta actuación, el campo podrá seguir prestando servicio a deportistas de ambas comarcas y acoger la actividad de otros clubes deportivos.