Marta Barrachina reivindica la fortaleza del Alto Palancia y el Alto Mijares con 46,5 millones

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha movilizado este martes en Segorbe a alcaldesas, alcaldes y concejales de 38 municipios de los partidos judiciales de Segorbe y Viver para abordar “la política que cumple su palabra, la del Partido Popular, que hoy refuerza el músculo del Palancia con 46,5 millones de euros” inyectados por la Diputación de Castellón.

Así lo ha afirmado la líder provincial del PPCS ante un auditorio repleto de “representantes de la buena política. La que mira a los ojos, escucha los problemas y trabaja para resolverlos. La palabra que cumple con nuestros vecinos”.

Tal y como ha declarado Marta Barrachina, “nuestra provincia pidió cambio y nosotros cambiamos aquello que no funcionaba porque el objetivo era dar servicio”. “Hoy las mujeres ya no tienen que irse a Valencia para hacerse una mamografía. Vecinos como los de Soneja y Bejís ven por fin finalizado el colegio. En Sot de Ferrer y Teresa, los centros de día serán una realidad en breve. Navajas recuperará un polideportivo digno. Son solo algunos ejemplos de todo lo bueno que ha supuesto este cambio político, el que querían los ciudadanos, el propósito de nuestra política”, ha declarado la presidenta provincial del PPCS.

Compromiso con el mundo rural

Las inversiones que el PP ha inyectado al interior “no solo ofrecen servicios y recursos de vida, fijan población”. Es lo que ha conseguido el PP en el partido judicial de Segorbe, donde 15 municipios han recibido 19.294.103,62 euros “para ganar”.

Desde las carreteras de Algimia de Almonacid, Almedíjar o Aín, que han sumado 1.112.671,65 euros, hasta las conexiones ejecutadas en Caudiel, Puebla de Arenoso, Higueras, Gaibiel, Torás, Jérica y Villanueva de Viver, con 4.028.094,17 euros, “todas nos suman. Son vías de vida. Y por eso hemos creado un plan de travesías para seguir mejorando nuestro interior”.

A las carreteras se suman las inversiones en materia de sostenibilidad energética. “A través del Plan Resol hemos inyectado 1,2 millones de euros para seguir avanzando en materia de fuentes renovables. Llegamos a los 38 municipios de ambos partidos judiciales. Queremos seguir avanzando para respetar un entorno natural privilegiado”, ha manifestado Marta Barrachina.

Al partido judicial de Segorbe se suma el espaldarazo dado al partido judicial de Viver, que con 27.294.952,22 euros “sonríe”. “Escuchamos cada día para seguir dando soluciones. Y cuando los programas no pueden dar esa respuesta personalizada, firmamos convenios con los municipios para que nadie se quede atrás”.

Es lo que la Diputación de Castellón ha hecho en localidades como Navajas, con su polideportivo; Villamalur, con la cubierta del frontón municipal; o Sot de Ferrer, con la mejora del sistema de abastecimiento para la reducción de las pérdidas en la red general del agua.

Helisuperficies y depuración de aguas

En estos años, el PPCS ha construido dos helisuperficies, las de Torás y Barracas, y en breve estará finalizada la de Gaibiel. Además, ha trabajado en la depuración de aguas para que “los vecinos disfruten de recursos tan básicos como el tratamiento de las aguas residuales”.

“Hemos avanzado mucho en este ámbito que quizás no se ve, pero sí se siente. Y ese avance silencioso, discreto, diligente y eficaz es el que nos sigue sumando, el que sigue haciendo grande este interior maravilloso y esta provincia única”.

“El reto”, ha señalado Marta Barrachina, “es seguir reforzando nuestra tierra para llevar el éxito de esta provincia a toda España”.