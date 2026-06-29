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Centenares de vecinos conocen el nuevo CEIP San Miguel Arcángel en una jornada de puertas abiertas histórica para Soneja

La visita ha contado con la presencia de la corporación municipal, representantes de diferentes administraciones y alcaldes de municipios vecinos

Jornada de puertas abiertas en el CEIP de Soneja

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Jornada de puertas abiertas en el CEIP de Soneja /

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Concha Marcos

Soneja

Soneja ha celebrado la jornada de puertas abiertas del nuevo CEIP San Miguel Arcángel. La cita ha reunido a centenares de vecinos y vecinas, que han podido conocer de primera mano unas instalaciones que ya cuentan con todo el mobiliario preparado para su puesta en funcionamiento en el mes de septiembre.

Al acto asistieron la corporación municipal al completo, representantes de diferentes administraciones y alcaldes de municipios vecinos, quienes acompañaron al Ayuntamiento en una jornada que permitió a la ciudadanía descubrir el nuevo centro educativo tras años de trabajo para hacer realidad este proyecto.

Adiós a los módulos

La puesta en marcha del nuevo colegio permitirá decir adiós a los módulos provisionales en los que el alumnado de Soneja ha desarrollado su actividad educativa desde 2020, cuando se demolió el antiguo colegio para poder iniciar la construcción de las nuevas instalaciones, adaptadas y diseñadas para ofrecer un mejor entorno de aprendizaje a los niños y niñas del municipio.

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El alcalde de la localidad, Benjamín Escriche, ha agradecido el esfuerzo y la implicación de todo el municipio para conseguir que el nuevo colegio sea una realidad y ha destacado que el centro estará listo para acoger al alumnado durante el próximo curso escolar, convirtiéndose en una infraestructura fundamental para el futuro educativo de la localidad.

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