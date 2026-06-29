Un oficio en peligro de extinción resiste en el Alto Palancia

El corcho ha sido, y aún sigue siendo, una actividad productiva relevante en el entorno de la Serra d'Espadà, aunque tenga menos presencia que unas décadas atrás. La Mancomunidad del Alto Palancia ha organizado un taller de corcho artesanal, desarrollado entre Chóvar y Soneja, para poner en valor la relevancia de un oficio que está entrando en vías de extinción. El taller se enmarca en el Plan para la Interpretación y la Mediación Territorial del Patrimonio (Pimtepa), financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La familia Miravet, fundadora y gestora de la empresa Espadán Corks, mantiene el pulso de la actividad y se ha convertido en un referente en la fabricación de tapones de corcho para las bodegas de medio mundo, entre ellas las de Rioja y Priorat. Adolfo Miravet es la cuarta generación dedicada a la industria corchera y ha sido el encargado de explicar las claves de su producción. El grupo de asistentes ha visitado el alcornocal de Chóvar. Allí, el empresario ha realizado una introducción de la extracción de corcho en la Serra d'Espadà a lo largo de la historia, ha explicado el ciclo vital de los árboles y las diferentes técnicas existentes para la saca del corcho, y el proceso para transformar el material en tapones.

Uno de los especialistas se ha encargado de hacer la demostración práctica de la saca en unos cuántos árboles / Mediterráneo

Proceso y beneficios

El antecesor en la dinastía del corcho, León Miravet, también ha estado involucrado en las explicaciones, mientras uno de los especialistas se encargaba de hacer la demostración práctica de la saca en unos cuántos árboles. Las personas asistentes han aprendido las diversas herramientas y técnicas empleadas en la saca. Han podido comprobar cómo la corteza, recién extraída, tiene connotaciones olfativas a chufa, vainilla o tierra. También se ha podido tocar y oler la camisa, el tronco madre que se queda desnudo al extraer la corteza. Un vecino de Chóvar, Amable, de 94 años, que ha dedicado su vida a la saca del corcho, también se ha acercado y daba explicaciones del proceso, mientras relataba las anécdotas de un trabajo al que ha dedicado toda su vida.

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Corteza extraida de un alcornoque. / Mediterráneo

Con las cortezas recolectadas, el grupo se ha dirigido a la fábrica Espadán Corks, en Soneja, donde Adolfo Miravet, ha seguido explicando en detalle el proceso de fabricación de tapones desde la llegada del corcho a la fábrica hasta que sale convertido en tapones. La empresa del Alto Palancia extrae el corcho de un bosque de alcornocales centenario y solo produce tapones de corcho natural ecológico de alta calidad. Veinte millones al año. El empresario ha señalado que el uso de tapones de plástico o materiales sintéticos afecta la calidad del vino y puede arruinar su sabor. La utilización del corcho natural es una actividad sostenible, dado que solo se extrae la corteza del árbol y su explotación ayuda a preservar los bosques protegiéndolos de incendios, de la desertificación y de la desertización.