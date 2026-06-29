Segorbe licita las obras de excavación y consolidación de las cisternas y la ladera en Sopeña

El consistorio de Segorbe abre el plazo para presentar ofertas a la licitación de las obras que recuperarán dos cisternas y la ladera sureste del Cerro de Sopeña, incorporando nuevos espacios históricos para visitar en la ciudad.

Esta intervención está financiada al 100 % con la subvención concedida por la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia de la Generalitat, que inyectará 127.289,91 euros para la excavación y consolidación de las cisternas.

Estas ayudas destinadas a financiar actuaciones para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización culturales, y la adecuación y la renovación de bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana, se utilizarán con el objetivo de recuperar nuevos espacios y profundizar en el conocimiento de la estructuración de la fortaleza medieval segorbina, poniendo en valor el patrimonio local.

Continuación de la rehabilitación

La concesión, que supone un relevante impulso para la continuación de la rehabilitación del yacimiento arqueológico englobado en el BIC denominado Castillo, Acueducto y Murallas, supondrá la actuación en dos cisternas, una situada a los pies del recinto exterior del Fuerte de la Estrella, y otra en la zona de entrada del fuerte.

En cuanto a la cisterna superior, se trata de un espacio que data de la etapa medieval, manteniéndose en uso durante la época moderna y siendo reutilizada como espacio de almacén durante los conflictos del siglo XIX. En la inferior, fuera del recinto del castillo, pero en el área del mismo, pudo existir algún tipo de albacar, detalla el proyecto.

"Estas obras suponen un avance en el conocimiento de nuestra riqueza histórica y patrimonial, de manera que además de avanzar en calidad de vida para nuestros vecinos con el impulso que se está dando en cuanto a zonas verdes, espacios públicos, accesibilidad e infraestructuras en la zona histórica, se suma un mayor atractivo para el turismo y de conocimiento de nuestras raíces para todos los segorbinos y segorbinas. Estamos enormemente agradecidos con la implicación de la Conselleria al respecto y seguiremos trabajando para alcanzar el sobresaliente en cada zona de la ciudad que nuestra población merece", ha declarado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.

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Las ofertas se cursan por la Plataforma de Contratación del Estado y es imprescindible estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o haber solicitado la inscripción. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de julio.