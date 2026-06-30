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Segorbe conmemora el 35º aniversario del Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física

El consistorio ha creado un libro en homenaje a todas las personas que han formado parte de este organismo

Segorbe, desde siempre, ha estado estrechamente ligado a la práctica deportiva.

Segorbe, desde siempre, ha estado estrechamente ligado a la práctica deportiva. / RAFAEL MARTIN

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Concha Marcos

Segorbe

El Ayuntamiento Segorbe ha querido conmemorar el 35 º aniversario del Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física y el papel que desempeña desde su constitución en 1989 como órgano asesor y consultivo en materia deportiva.

Una de las acciones adoptadas con motivo de la efeméride ha sido la creación de un librito en homenaje a todas las personas que han formado parte de este organismo, que se ha convertido en toda una institución en el ámbito deportivo. De este modo, Segorbe conmemora los 35 años en los que representantes de instituciones locales, de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (APAS), monitores deportivos, clubes, representantes políticos y personal municipal han velado por el fomento y adhesión deportiva a través de organismos municipales.

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Estrecho vínculo

Y es que Segorbe, desde siempre, ha estado estrechamente ligado a la práctica deportiva, con práctica motriz a través de juegos en la calle, y manifestaciones de actividad lúdica con carácter físico ya a mediados del siglo XVIII. Así, "a lo largo de estos 35 años, este órgano ha sido una pieza clave en el impulso, la promoción y la consolidación del deporte en Segorbe, sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionando junto a la sociedad", ha destacado la concejala de Deportes, Estefanía Sales, de manera que tanto ella como la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, han agradecido a todas las personas que han formado y conforman dicho órgano y el apoyo del Ayuntamiento a la actividad física y los hábitos saludables en Segorbe.

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