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Enfermeras escolares de Segorbe exponen sus investigaciones en el Congreso Nacional

La efectividad de intervenciones educativas y el impacto de la enfermería escolar en la seguridad de alumnos, temas centrales

Profesionales de enfermería escolar en el congreso.

Profesionales de enfermería escolar en el congreso. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Segorbe

El personal de enfermería escolar de los centros educativos de Segorbe presentan dos comunicaciones de las que son autor y coautor en el VIII Congreso Nacional de Enfermeras Escolares y Referentes de Salud Escolar en la Universitat Jaume I de Castellón.

Bajo el título 'Efectividad de una intervención educativa sobre alimentación saludable en alumnado de tercero de primaria' e 'Impacto de la enfermera escolar en la seguridad y manejo de un alumno con diabetes tipo I', los profesionales presentaron estas comunicaciones formando parte de este encuentro en el que reinó el aprendizaje, el intercambio de opiniones y perspectivas, y el acercamiento a perspectivas de otros profesionales.

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"Me gustaría transmitir una felicitación desde el Ayuntamiento por el trabajo diario que realizan ambos profesionales, y por el esfuerzo en preparar y presentar dos comunicaciones en el Congreso, lo que demuestra, una vez más, su implicación en la salud escolar", ha manifestado el concejal de Sanidad, Vicente Hervás.

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