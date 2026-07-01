EN LA UJI
Enfermeras escolares de Segorbe exponen sus investigaciones en el Congreso Nacional
La efectividad de intervenciones educativas y el impacto de la enfermería escolar en la seguridad de alumnos, temas centrales
El personal de enfermería escolar de los centros educativos de Segorbe presentan dos comunicaciones de las que son autor y coautor en el VIII Congreso Nacional de Enfermeras Escolares y Referentes de Salud Escolar en la Universitat Jaume I de Castellón.
Bajo el título 'Efectividad de una intervención educativa sobre alimentación saludable en alumnado de tercero de primaria' e 'Impacto de la enfermera escolar en la seguridad y manejo de un alumno con diabetes tipo I', los profesionales presentaron estas comunicaciones formando parte de este encuentro en el que reinó el aprendizaje, el intercambio de opiniones y perspectivas, y el acercamiento a perspectivas de otros profesionales.
"Me gustaría transmitir una felicitación desde el Ayuntamiento por el trabajo diario que realizan ambos profesionales, y por el esfuerzo en preparar y presentar dos comunicaciones en el Congreso, lo que demuestra, una vez más, su implicación en la salud escolar", ha manifestado el concejal de Sanidad, Vicente Hervás.
- La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- De Castellón a las mochilas: La empresa que enseñó a escribir a millones de españoles cumple 70 años
- Un oficio en peligro de extinción resiste en el Alto Palancia
- La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
- La Diputación de Castellón mejora dos infraestructuras de Segorbe con 124.000 euros
- Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
- Marta Barrachina reivindica la fortaleza del Alto Palancia y el Alto Mijares con 46,5 millones