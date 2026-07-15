La subdelegada del Gobierno valora los 2,25 millones de fondos europeos en favor del conjunto histórico de Segorbe

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este miércoles las obras que se están ejecutando en Segorbe dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, un proyecto posible gracias a una ayuda de 2,25 millones de euros de fondos Next Generation —del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, asignados por el Ministerio de Industria y Turismo.

La primera fase de las actuaciones arrancó a finales del pasado año con los trabajos de consolidación, restauración y rehabilitación de las murallas. “Gracias a los fondos europeos, Segorbe puede acometer la rehabilitación de su patrimonio histórico y renovar los bienes incluidos en el Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno, poniendo en valor toda su zona histórica e incentivar su atractivo turístico”, ha manifestado García Valls, quien ha estado acompañada durante la visita por la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent.

La subdelegada, acompañada de la alcaldesa de Segorbe, ha conodido de primera mano las actuaciones en patrimonio realizadas en la capital del Palancia. / Mediterráneo

En este sentido, la subdelegada ha destacado la importancia de los fondos europeos para impulsar mejoras en municipios de la provincia y facilitar nuevas oportunidades de desarrollo local. En total, dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico, el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 21,22 millones de euros a nueve municipios de Castellón: Segorbe, Sant Mateu, Jérica, Culla, la Vall d’Uixó, Cervera del Maestre, Almassora, Nules y Onda.

El proyecto que se está ejecutando en Segorbe plantea una actuación integral sobre diferentes elementos del patrimonio histórico y del espacio público del casco antiguo, con criterios de conservación patrimonial, accesibilidad, sostenibilidad energética, regeneración urbana y mejora de la experiencia turística. La finalidad es transformar el casco histórico en un espacio más accesible, más atractivo, más conectado y mejor preparado para recibir visitantes, pero también más habitable para la ciudadanía de Segorbe.

Visita institucional a Gaibiel

Tras su visita a Segorbe, la subdelegada del Gobierno ha realizado una visita institucional al municipio de Gaibiel, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa, Ester Giralte, para abordar diferentes asuntos de interés municipal relacionados con competencias y servicios dependientes de la Administración General del Estado.

La representante del Gobierno de España en Castellón también ha girado visita este miércoles a Gaibiel. / Mediterráneo

Durante el encuentro, García Valls ha trasladado la disposición de la Subdelegación del Gobierno a mantener una colaboración permanente y leal con el Ayuntamiento y a acompañar a los pequeños municipios del interior en la búsqueda de soluciones a sus principales necesidades.

“La presencia de la Administración del Estado en los municipios pequeños es fundamental para garantizar que sus vecinos y vecinas tengan los mismos derechos, servicios y oportunidades, vivan donde vivan”, ha señalado la subdelegada.

La visita ha incluido la firma de García Valls en el Libro de Honor del Ayuntamiento y un recorrido por el Museo Etnológico La Maquina, un espacio dedicado a conservar y difundir la memoria, los oficios, las costumbres y las formas de vida tradicionales del municipio.

La subdelegada ha destacado el valor del patrimonio histórico, cultural y etnológico como elemento de identidad y como oportunidad para impulsar el turismo de interior y el desarrollo local en municipios afectados por el reto demográfico.