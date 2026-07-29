Segorbe impulsa la recuperación de aljibes de su entorno natural

El Ayuntamiento de Segorbe, en colaboración con el personal del Parque Natural de la Sierra Calderona, ha puesto en marcha una actuación para rehabilitar y mantener varios aljibes del término municipal, unas construcciones tradicionales vinculadas históricamente al aprovechamiento del agua en el medio rural.

Estas infraestructuras se utilizaban desde antiguo como depósitos para recoger y almacenar el agua de lluvia, especialmente en zonas agrícolas y forestales. Su valor no es únicamente funcional, sino también histórico y patrimonial, por lo que el consistorio ha decidido impulsar su recuperación.

Por el momento, los trabajos se han desarrollado en las partidas de El Plano, El Minguet y Cuatro Caminos, donde ya se han recuperado tres aljibes. La previsión municipal es continuar ampliando progresivamente el número de estructuras rehabilitadas en distintos puntos del término.

Plan de protección

El concejal de Agricultura y Ganadería, Vicente Bolumar, ha destacado que Segorbe cuenta con «un entorno natural que merece ser cuidado y preservado en todos sus aspectos». En este sentido, ha subrayado la importancia de proteger estas construcciones, que en su día abastecieron de agua a quienes tenían el monte como lugar de trabajo.

«También debemos conservar nuestro patrimonio histórico y mantener vivas unas infraestructuras que forman parte de la memoria rural de Segorbe», ha señalado el edil.