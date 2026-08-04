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Segorbe refuerza la lucha contra el picudo rojo en el paraje de la Esperanza

El Ayuntamiento aplica un nuevo tratamiento con nemátodos para proteger el palmeral situado junto al manantial

Un operario de una empresa especializada aplica el nuevo tratamiento para combatir el picudo rojo en el paraje de la Esperanza.

Un operario de una empresa especializada aplica el nuevo tratamiento para combatir el picudo rojo en el paraje de la Esperanza. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe mantiene su estrategia para combatir el picudo rojo en el palmeral del manantial de La Esperanza, una plaga muy extendida en España y Portugal que está provocando la muerte de numerosas palmeras.

La Concejalía de Medio Ambiente, mediante una empresa autorizada y bajo la supervisión del encargado general del consistorio, ha llevado a cabo un nuevo tratamiento preventivo y de control con nemátodos en los ejemplares del paraje.

Según los especialistas, este sistema resulta especialmente adecuado debido a la proximidad de las palmeras al manantial. El procedimiento consiste en introducir los nemátodos en el ojo de las plantas, donde estos organismos parasitan y eliminan las larvas, ninfas y ejemplares adultos del picudo rojo.

Plan global

La intervención forma parte de un plan global de tratamientos que se desarrolla a lo largo del año para frenar la expansión de la plaga y proteger uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

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El concejal de Medio Ambiente, Vicente Hervás, ha destacado la «determinación del Ayuntamiento de hacer todo lo necesario para salvaguardar el palmeral de La Esperanza, a pesar de la dificultad que entraña combatir esta plaga invasora».

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