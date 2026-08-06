El XXI Concurso de Fotografía Taurina de Segorbe se convoca con 1.500 euros en premios

El Ayuntamiento de Segorbe abre plazo de presentación al XXI Concurso de Fotografía Taurina con motivo de las Fiestas Patronales 2026. Los participantes podrán presentar sus obras desde el día 18 de septiembre hasta el día 31 de octubre de 2026 y optarán a 1.500 euros en premios.

El concurso cuenta con los siguientes premios y categorías: “Entrada de Toros y Caballos”, dotado con 500 euros y diploma; un premio categoría "El ambiente de la semana taurina de Segorbe", dotado con 300 euros y diploma; un premio categoría “Semana Taurina de Segorbe”, dotado con 500 euros y diploma; un premio categoría juvenil “Semana taurina de Segorbe”, dotado con 150 euros y diploma.

"La semana taurina es un reflejo de nuestra identidad y nuestras raíces" Aitor Aparicio — Concejal de Festejos Taurinos

La Asociación Cultural Taurina Mucho Arte otorgará un premio que consistirá en una cesta de productos típicos locales y un diploma para la fotografía que mejor refleje cualquier aspecto de las actividades realizadas por la asociación y sus miembros durante los festejos taurinos 2026. Y la Asociación Fotográfica de Segorbe otorgará una distinción de 100 euros y un diploma a la instantánea que considere con mayor valor artístico.

El lugar de presentación de los trabajos fotográficos será la concejalía de Festejos Taurinos, en el Ayuntamiento de Segorbe. Podrá participar cualquier persona aficionada o profesional del mundo de la fotografía, con obras originales y que no estén premiadas ni distinguidas en otros concursos. En el caso de los menores de 18 años, deberán rellenar el formulario de autorización que se encuentra en las bases de la convocatoria.

"La semana taurina es un reflejo de nuestra identidad y nuestras raíces, y con esta muestra esperamos que se creen recuerdos en forma de fotografías que dejen testimonio de nuestros días más esperados que queden para siempre", ha manifestado Aitor Aparicio, concejal de Festejos Taurinos, que ha invitado a visitar la exposición de la preselección de obras presentadas y premiadas que se realizará en el Centro Cultural “Olga Raro” en noviembre.