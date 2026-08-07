Segorbe se declara Ciudad del Ajedrez y reivindica su papel en la historia del juego

El Ayuntamiento de Segorbe ha aprobado en el pleno ordinario de agosto la declaración del municipio como Ciudad del Ajedrez, un reconocimiento con el que la localidad pretende poner en valor su vinculación histórica con este juego y convertir ese legado en un nuevo elemento de proyección cultural y turística.

La propuesta parte del cronista oficial Rafael Martín Artíguez, autor de la obra Segorbe en la historia del ajedrez, en la que se desarrolla el proyecto que ahora comienza a tomar forma institucional. La declaración salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Segorbe Participa.

El principal argumento histórico es la figura de Francesch Vicent, nacido en Segorbe y autor de un tratado publicado en 1495 y considerado como una obra pionera en la evolución teórica y práctica del ajedrez europeo.

Imagen del pleno celebrado este mes de agosto por la corporación municipal de Segorbe. / Mediterráneo

A esta conexión se suma la de María de Luna, reina de Aragón, nacida también en la capital del Alto Palancia y a la que determinadas investigaciones han relacionado con la posible inspiración histórica de la figura de la dama del ajedrez, una de las piezas clave del juego moderno.

La iniciativa no se plantea únicamente como una declaración simbólica. El proyecto recogido en el libro de Rafael Martín pretende convertirse en un nuevo recurso cultural y turístico para Segorbe durante los próximos años y complementar otras actuaciones de promoción de la ciudad.

El primer paso será la creación de una mesa multidisciplinar municipal encargada de definir la hoja de ruta y concretar las acciones que permitan desarrollar la marca «Ciudad del Ajedrez». Además, durante la tramitación, Segorbe Participa presentó una enmienda para incorporar la puesta en marcha de un proyecto que, según el expediente municipal, ya estaba contemplado en la propuesta inicial, motivo por el que fue rechazada.

Cortes de honor de 2026

El pleno también ha ratificado por unanimidad a las integrantes de las cortes de honor mayor e infantil del 2026 y ha aprobado la concesión de la Medalla de Plata a las reinas de las fiestas.

La sesión ha servido igualmente para reconocer el trabajo desarrollado por la Comisión de Fiestas y la Comisión de Toros, dos colectivos con un papel destacado en la organización de los principales actos festivos de la ciudad.

Con la declaración como Ciudad del Ajedrez, Segorbe abre ahora una nueva línea de promoción de su patrimonio histórico, con el objetivo de convertir una singular conexión con este juego en un elemento más de identidad y atractivo para visitantes.