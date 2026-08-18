Caudiel gana seguridad en la CV-203 con una inversión de 1,5 millones de la Diputación

La Diputación de Castellón invertirá 1,5 millones de euros en la mejora de la carretera CV-203 en el término municipal de Caudiel, una actuación con la que se ampliará la calzada, se renovará el firme y se incorporarán nuevas medidas de seguridad en un tramo de algo más de tres kilómetros.

Las obras se ejecutarán entre los puntos kilométricos 26+120 y 29+190, donde actualmente la carretera presenta una anchura media de 5,16 metros, circunstancia que dificulta el cruce de vehículos en determinados puntos. El proyecto contempla ampliar la plataforma hasta los 6,10 metros.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado el tramo en el que se actuará y ha señalado que la intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial, además de prolongar la vida útil de la carretera.

“Hablamos de infraestructuras fundamentales para la seguridad de las personas, para vertebrar el territorio y para generar oportunidades en nuestros municipios”, ha señalado Folgado, quien ha asegurado que la actuación responde también a las demandas trasladadas desde los ayuntamientos de la zona.

Ampliación de la calzada y nuevo firme

Además de ganar anchura, el proyecto incluye la renovación de las capas del firme, con la construcción de una base granular de zahorra artificial de 30 centímetros de espesor. También está previsto mejorar las características geométricas del trazado, tanto en planta como en alzado, adaptando la actuación a la orografía y a la configuración actual de la carretera.

“Hablamos de infraestructuras fundamentales para la seguridad de las personas, para vertebrar el territorio y para generar oportunidades en nuestros municipios” Héctor Folgado — Vicepresidente de la Diputación de Castellón

En materia de seguridad vial, se instalarán nuevos sistemas de contención de vehículos y señalización vertical y horizontal, además de delimitar los carriles de circulación. La obra también contempla la adecuación de los sistemas de drenaje transversal y longitudinal y el hormigonado de las cunetas.

Folgado ha defendido que estas mejoras facilitarán los desplazamientos diarios de los vecinos del interior y contribuirán a mejorar las comunicaciones entre municipios.

Nuevas actuaciones en la CV-203

La inversión prevista en Caudiel se suma a las actuaciones realizadas durante los últimos años en otros tramos de la CV-203. En 2024, la Diputación destinó 1,2 millones de euros a la mejora del tramo entre Ayódar y Torralba del Pinar, donde se renovó el firme y se actuó sobre las condiciones de circulación.

La institución provincial también había intervenido anteriormente en esta carretera a su paso por Caudiel, con la ampliación de la calzada hasta los seis metros y la renovación integral del firme.

“Con la actuación prevista seguimos mejorando una vía estratégica para los vecinos de esta comarca”, ha señalado Folgado, quien ha vinculado la conservación de la red provincial de carreteras con la actividad económica y las comunicaciones de los municipios del interior.