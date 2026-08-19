Segorbe recupera dos cisternas históricas del Fuerte de la Estrella

Segorbe ha iniciado la recuperación de dos cisternas históricas situadas en el entorno del Fuerte de la Estrella, una intervención que permitirá profundizar en el conocimiento de la antigua fortaleza y añadir nuevos elementos de interés al patrimonio histórico de la ciudad.

Los trabajos comprenden la excavación y consolidación de ambas cisternas, así como de la ladera sureste del Cerro de Sopeña, y cuentan con una inversión de 127.289,91 euros, financiada al 100 % mediante una subvención de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Las dos estructuras presentan especial interés desde el punto de vista histórico. Según la documentación disponible, una de las cisternas llegó a utilizarse como almacén durante los conflictos del siglo XIX, mientras que en el entorno de la otra pudo existir un albacar, un espacio vinculado a las fortificaciones medievales que servía, entre otros usos, para proteger ganado y población en momentos de peligro.

Elementos a analizar

Los primeros trabajos arqueológicos ya han aportado además un nuevo elemento que deberá ser analizado. Con el inicio de las excavaciones se ha localizado un hueco en la cisterna inferior que presenta diferentes marcas o señales, cuyo origen y significado se estudiarán conforme avance la intervención.

Los primeros trabajos ya han sacado a la luz algunos detalles que ahora hay que analizar. / Mediterráneo

La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha destacado la importancia de continuar actuando sobre el patrimonio de la localidad. «Cada elemento del patrimonio segorbino merece toda nuestra atención y seguimos avanzando en la puesta en valor de nuestra historia sin pausa, mejorando nuestro entorno y nuestra zona histórica», ha señalado.

Climent ha agradecido asimismo el apoyo de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia para hacer posible una actuación que, además de mejorar el estado de conservación de las estructuras, permitirá ampliar el conocimiento sobre la configuración de la antigua fortaleza medieval de Segorbe.

Más atractivo para este espacio

La actuación forma parte de las ayudas autonómicas destinadas a proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio cultural, así como a adecuar y renovar bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana.

En el caso de Segorbe, los fondos permitirán recuperar nuevos espacios en el Cerro de Sopeña y avanzar en el estudio de la estructura histórica del Fuerte de la Estrella, uno de los enclaves patrimoniales más destacados de la ciudad.

El objetivo municipal pasa por combinar la investigación arqueológica con la conservación y recuperación del entorno, de manera que los nuevos hallazgos permitan poner en valor la historia local y aumentar el atractivo cultural y patrimonial del Fuerte de la Estrella.