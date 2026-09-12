Fiesta de Interés Turístico Internacional
Los caballistas firman una sexta Entrada de Toros y Caballos impecable ante miles de personas en Segorbe
La penúltima de las citas de este año se salda sin incidentes, con una carrera limpia de 53,92 segundos y una calle Colón abarrotada
Segorbe ha vivido este sábado una de las jornadas de mayor afluencia de su semana grande con una sexta y penúltima Entrada de Toros y Caballos limpia, rápida y sin incidentes, pese a las miles de personas que se han agolpado a lo largo de todo el recorrido. En medio de una calle Colón prácticamente tomada por el público, los caballistas han vuelto a demostrar su maestría para abrirse paso entre la multitud y mantener compacta la manada hasta completar una carrera de 53,92 segundos.
La actuación de los jinetes ha sido precisamente uno de los grandes argumentos de la jornada. Tras una buena recogida de las reses de la ganadería de Germán Vidal en la plaza de los Mesones, toros y caballos han formado un bloque compacto que ha avanzado con seguridad por el trazado. Los caballistas han sabido controlar la manada y corregir cualquier intento de apertura, ofreciendo una de las imágenes más características de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en el 2005.
La dificultad era especialmente elevada este sábado. La gran afluencia había dejado todo el trayecto repleto de espectadores, con especial concentración en la calle Colón, lo que obligaba a los jinetes a extremar la precisión para abrir corredor a la manada. Pese a ello, el paso de toros y caballos se ha desarrollado con fluidez y sin sobresaltos reseñables.
Trabajo conjunto y de 10
Los diez caballistas encargados de acompañar a las reses han sido Iván Barroso, Ramón Ardit, Alfonso Alandí padre, Alfonso Alandí hijo, Nerea Alandí, Dani Palomar, Juan Calpe, Patxi Guerrero, Andrés Berbís y Julen Estornell. Su trabajo conjunto ha permitido mantener agrupados a los animales durante buena parte de una Entrada que ha levantado los aplausos del público.
Especialmente destacable ha sido también la ausencia de incidentes, una circunstancia relevante en una jornada marcada por la presencia de miles de personas en las calles de Segorbe. La combinación de la actuación de los caballistas, el comportamiento de la manada y el dispositivo desplegado ha permitido completar la penúltima carrera de la semana sin consecuencias negativas.
Desde el palco han seguido la Entrada la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y miembros de la corporación municipal, acompañados, entre otras autoridades, por los consellers Miguel Barrachina, de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, y Juan Carlos Valderrama, de Emergencias e Interior, además de distintos responsables autonómicos, como el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián; el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler; la directora General de Atención Hospitalaria, Ana Isabel Teijido; la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador; la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil; la directora territorial de Sanidad, Eva Mª Suárez; y la presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia, Sonia Margarita Barriga.
Segorbe afronta ahora la última Entrada con el listón alto después de una jornada de sábado que ha dejado una carrera compacta, brillante en la conducción de los caballistas y multitudinaria en las calles, pero, sobre todo, sin incidentes.
Además, esta tarde de sábado se celebra la quinta jornada del concurso de ganaderías Ciudad de Segorbe en su 41ª edición. La ganadería que participa en la tarde y noche en la muestra es La Paloma, de Xaló (Alicante).
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