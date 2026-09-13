Evento multitudinario
Segorbe cierra sus Entradas de Toros y Caballos con una carrera de máxima tensión
Dos toros han quedado descubiertos en uno de los laterales de la manada y han obligado a los caballistas a emplearse a fondo para recomponer el grupo durante una carrera intensa y exigente
Segorbe ha puesto este domingo el broche de oro a sus siete Entradas de Toros y Caballos de este 2026 con una carrera intensa, complicada y con momentos de cierto peligro, aunque finalmente sin incidentes que lamentar. Una cita que ha vuelto a contar con seis astados de la ganadería de Germán Vidal y guiados por el manso Mexicano. La última cita de la semana ha sido especialmente exigente para los caballistas, que han tenido que trabajar duro y con maestría para recomponer una manada que, durante parte del recorrido, ha avanzado más abierta y menos coordinada que en jornadas anteriores.
Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido cuando dos toros han quedado descubiertos en el lado izquierdo de la carrera -que ha tenido una duración de 49,83 segundos-, separados de la protección que habitualmente forman los caballos alrededor de las reses. La situación ha obligado a los jinetes a reaccionar con rapidez para tratar de cerrar espacios y volver a reunir a los animales en la cita que es Fiesta de Interés Turístico Internacional.
En esta ocasión, los caballistas que han acompañado a las reses han sido José Puchol, Ramón Ardit, Patxi Guerrero, Andrés Berbís, Fran Zarzoso, Alfonso Alandí (padre), Julen Estornell, Juan Calpe, Nerea Alandí, Dani Palomar e Iván Barros. La carrera se ha mostrado así más alargada y difícil de controlar, con una formación menos compacta que la exhibida, por ejemplo, en la entrada del sábado. Los caballistas han tenido que multiplicarse para recuperar el orden y conducir a la manada por un recorrido en el que cualquier apertura incrementa el riesgo tanto para los jinetes como para el numeroso público situado a ambos lados.
Ausencia de percances graves
Pese a estos momentos de tensión, la Entrada ha concluido sin incidentes, manteniendo una de las notas más positivas de la presente edición. Y es que la ausencia de percances graves ha caracterizado no solo esta última carrera, sino también el conjunto de las siete Entradas celebradas durante la semana.
En este séptimo día , la alcaldesa de la capital del Alto Palancia, Mª Carmen Climent, junto a la corporación municipal, ha estado acompañada en el palco por la alcaldesa de Onda y senadora, Carmina Ballester.
Segorbe despide así una nueva edición de su espectáculo más emblemático con una última carrera muy diferente a la impecable estampa del sábado con más trabajo para los caballistas y varios segundos de incertidumbre, pero nuevamente con un desenlace limpio.
La séptima Entrada ha servido, en definitiva, como un cierre cargado de emoción para una semana en la que toros y caballos han vuelto a convertir las calles de Segorbe en el escenario de una de las tradiciones más singulares y reconocibles de la provincia de Castellón.
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