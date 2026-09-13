Segorbe cierra sus Entradas de Toros y Caballos con una carrera de máxima tensión

Segorbe ha puesto este domingo el broche de oro a sus siete Entradas de Toros y Caballos de este 2026 con una carrera intensa, complicada y con momentos de cierto peligro, aunque finalmente sin incidentes que lamentar. Una cita que ha vuelto a contar con seis astados de la ganadería de Germán Vidal y guiados por el manso Mexicano. La última cita de la semana ha sido especialmente exigente para los caballistas, que han tenido que trabajar duro y con maestría para recomponer una manada que, durante parte del recorrido, ha avanzado más abierta y menos coordinada que en jornadas anteriores.

Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido cuando dos toros han quedado descubiertos en el lado izquierdo de la carrera -que ha tenido una duración de 49,83 segundos-, separados de la protección que habitualmente forman los caballos alrededor de las reses. La situación ha obligado a los jinetes a reaccionar con rapidez para tratar de cerrar espacios y volver a reunir a los animales en la cita que es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La carrera se ha caracterizado por su intensidad e, incluso, por algún momento de cierta tensión. / ISAAC FERRERA

En esta ocasión, los caballistas que han acompañado a las reses han sido José Puchol, Ramón Ardit, Patxi Guerrero, Andrés Berbís, Fran Zarzoso, Alfonso Alandí (padre), Julen Estornell, Juan Calpe, Nerea Alandí, Dani Palomar e Iván Barros. La carrera se ha mostrado así más alargada y difícil de controlar, con una formación menos compacta que la exhibida, por ejemplo, en la entrada del sábado. Los caballistas han tenido que multiplicarse para recuperar el orden y conducir a la manada por un recorrido en el que cualquier apertura incrementa el riesgo tanto para los jinetes como para el numeroso público situado a ambos lados.

Ausencia de percances graves

Pese a estos momentos de tensión, la Entrada ha concluido sin incidentes, manteniendo una de las notas más positivas de la presente edición. Y es que la ausencia de percances graves ha caracterizado no solo esta última carrera, sino también el conjunto de las siete Entradas celebradas durante la semana.

Como de costumbre, la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, entregó detalles a los y las caballistas de la jornada. / ISAAC FERRERA

En este séptimo día , la alcaldesa de la capital del Alto Palancia, Mª Carmen Climent, junto a la corporación municipal, ha estado acompañada en el palco por la alcaldesa de Onda y senadora, Carmina Ballester.

Segorbe despide así una nueva edición de su espectáculo más emblemático con una última carrera muy diferente a la impecable estampa del sábado con más trabajo para los caballistas y varios segundos de incertidumbre, pero nuevamente con un desenlace limpio.

La séptima Entrada ha servido, en definitiva, como un cierre cargado de emoción para una semana en la que toros y caballos han vuelto a convertir las calles de Segorbe en el escenario de una de las tradiciones más singulares y reconocibles de la provincia de Castellón.