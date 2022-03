José Emilio Bellido, el campeón de España de atletismo que carga cajas a 20º bajo cero

Colgarse la medalla de oro en un campeonato de España de atletismo no está al alcance de muchos. Se necesita talento, dedicación, horas de entrenamiento y sacrificio personal. Si se le suma que lo logras con 34 años y nueve meses, todavía el mérito amplifica su valor. Pero la historia de José Emilio Bellido, atleta del Playas de Castellón y reciente campeón nacional de triple salto, es un ejemplo de amor al deporte, pasión por el atletismo y un espejo para los que empiezan en cualquier especialidad deportiva. Más bien un ejemplo vital.

Bellido fue el mejor, pese a que para entrenar tiene que hacer un hueco entre su trabajo y su familia. Más cuando su actividad laboral transcurre cargando y descargando cajas pesadas, conduciendo un torito y moviéndose en muchos momentos a 20 grados bajo cero en la empresa de congelados Dil DeCasa, en Castelló. En el trabajo, sus compañeros presumen de tener un campeón de España, pero sobre todo de compartir la jornada del día a día con una persona excepcional, humilde y que es un ejemplo para todos por su gran capacidad de sacrificio.

«Tenemos la fortuna de contar con compañeros que hacen deporte en su día a día en su tiempo libre e, incluso, a nivel profesional y con muy buenos resultados, como es el caso de Emilio Bellido. Como compañero más que como gerente, puedo decir que es una persona que cumple mucho con su trabajo, muy responsable, que además trata de pasar desapercibido entre sus compañeros, muy eficiente en todo lo que hace y estamos orgullosos y contentos de que esté con nosotros», explica Josele Rubio, gerente de Dil DeCasa.

El día a día del campeón

El atleta del Playas todavía tiene fuerzas, después de cumplir como uno más con sus ocho horas de trabajo, para dedicarle tres horas más a sus entrenamientos en las pistas de Gaetà Huguet, donde despierta admiración doble: por sus éxitos y por su enorme esfuerzo personal. Un día normal se organiza en jornadas laborales de seis de la mañana a dos de la tarde, o de 14.00 a 22.00 horas. Además, es padre de familia.

El pasado sábado 26 de febrero del 2022, en Ourense, no lo olvidará nunca. Ni él, ni la gran familia del Playas de Castellón, club por el que compite desde sus inicios. Ese día logró uno de los pocos títulos que le faltaban en su carrera, convirtiéndose en el campeón de triple más veterano de la historia con un salto de 16,15 metros. Es difícil que en cualquier disciplina un rival anime al otro, pese a que esté en juego su propio éxito personal. Sin embargo, Bellido estuvo aplaudiendo y alentando a su máximo rival en los saltos posteriores al suyo… pero no pudo superar la marca del atleta benicense.

«Pensaba que con el crack de Torrijos ya no iba a conseguir ninguna medalla más; salté 15,96, estaba mal para lo que hacía entrenando, pero me emocioné mucho, lloré porque pensaba que no iba a conseguir algo así en un campeonato de España… y logré el oro», recuerda el benicense.

Bellido es una leyenda del triple salto nacional y uno de los mejores que ha dado este deporte. Su éxito se basa en la regularidad, puesto que durante 16 años ha logrado subirse al podio, con nueve platas, seis bronces y el oro que logró en tierras gallegas.

Los orígenes

Empezó hace 20 años en la escuela de campeones de Penyeta Roja, el emblemático centro deportivo de Castelló. No era el típico deportista superdotado que destaca desde muy niño, pero como toda su trayectoria sus éxitos se basaron en la constancia y la dedicación. A los 17 años empezó a despuntar y a lograr marcas para disputar los autonómicos y, poco después, los nacionales. A los 18 años logró su primer oro en júnior (2005), repitiendo en 2006 y llegando a ser campeón de España promesa en 2008.

Sin embargo, una lesión en el pie, en quinto metatarsiano, una fractura por estrés que generalmente es causada por un esfuerzo repetitivo y constante, le llevó al quirófano en la Clínica Quirón de València, en una intervención en la que se le puso un tornillo en el hueso. Estuvo apartado cinco meses de la competición. Su mejor marca, 16,80, la obtuvo en 2012. Ha sido también un habitual con la selección española en competiciones internacionales.

«He estado haciendo un repaso de mi trayectoria y me ha sorprendido que desde que empecé a competir en campeonatos de España absolutos en triple, en estos 16 años, no me he perdido ningún año; solo falté a un Campeonato de España en pista cubierta un año y otro en aire libre. He ganado 16 medallas, y todas son importantes, pero hay algunas más especiales por las circunstancias en las que las conseguí, como cuando empecé a recuperarme después de la lesión o los podios cuando ya estaba compaginando la actividad deportiva con la laboral, puesto que tenía mucho menos tiempo para entrenar y no esperaba obtener esos buenos resultados», confiesa con cierta emoción.

Referente de una generación

El deportista de Benicàssim fue el referente de una generación de grandes triplistas del Playas que han copado también los podios nacionales junto a él como Jorge Gimeno, Vicente Docavo y Pablo Torrijos. Pese a los éxitos de sus compañeros más jóvenes, Bellido ha logrado mantenerse con su veteranía en lo más alto de los rankings del triple español y ha seguido ganando títulos en reiteradas ocasiones, como el de subcampeón absoluto de España. Pero el oro absoluto se le resistió, pese a su excelente trayectoria y grandes marcas. Y ha sido a sus 34 años cuando, sorprendentemente, lo ha conseguido, a las puertas de cumplir los 35 y figurar como veterano. «El grupo de trabajo del Playas somos como una gran familia, estamos conviviendo durante muchos años, alrededor de 20. Y Claudio Veneziano es como un segundo padre para mí, porque siempre está en los buenos y malos momentos y confío en él al 100%», apostilla Bellido al hablar de sus compañeros y su técnico.

El Mundial Máster

Fue el mejor de España en el Campeonato de España Absoluto de Ourense y sigue siendo competitivo para estar entre los mejores atletas de triple salto. Pero dentro de tres meses, por su edad, también podrá competir en las pruebas máster (veteranos). Además, está muy cerca de batir el récord de España M35, que está situado en 15,55, ya que tiene 34 años y nueve meses. Competir como veterano también le abrirá otras puertas internacionales, como el Mundial de veteranos.

«Es cierto que puedo competir en la prueba máster y podría ser de los mejores del mundo, pero ahí te tienes que pagar el viaje y en las fechas que se celebra tengo mucho trabajo, veremos si puedo ir», añade el benicense, quien no duda en añadir: «En mayo cumplo 35 y pasaré a ser también veterano, pero no me modifica nada porque puedo seguir compitiendo a nivel absoluto y claro también en máster». «El Mundial de Finlandia Máster es una opción, pero antes están los Juegos del Mediterráneo, en Argelia», dice.

Sea lo que sea, y llegue lo que le llegue, Bellido puede estar muy orgulloso de todo lo conseguido hasta la fecha. Una extensa trayectoria plagada de éxitos y a la que sumó una más que merecida medalla de oro en el último Nacional Absoluto en Ourense. Sin lugar a dudas, la medalla más currada del atletismo español.