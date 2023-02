Como cada edición, Maratóbp Castelló y 10k Facsa Castelló cuentan con embajadores de carrera; atletas de élite que han marcado un antes y un después en el atletismo en España. En esta ocasión, el alavés Martín Fiz es el invitado. El excampeón del mundo de maratón y premio Príncipe de Asturias de los Deportes participará en la 10.000 metros, guiando a los participantes en el entrenamiento breakfast run, en la jornada previa a la competición, que es el día 26 de febrero del 2023.

¿Por qué crees que el maratón atrae tanto?

Porque correr en esta distancia es todo un reto: si eres capaz de terminar un maratón, eres capaz de plantearte cualquier reto en la vida. Plantearnos correr un maratón nos hace ser felices; y si, además, eres capaz de terminarlos, es un subidón de autoestima.

¿Qué consejo le darías a alguien que en Castelló se enfrente a su primera prueba de 42,195 km?

En primer lugar, que la disfrute, que no se plantee parar el crono en alguna marca: hay que dejar fluir a la cabeza y a las piernas. El primer maratón marcará las pautas de los siguientes. En Castelló, solo vivir la experiencia, puede suponer el maratón perfecto.

¿Y a los que se apuntan pensando en romper su mejor marca en cualquiera de las dos distancias?

Castelló tiene un recorrido para un récord. De hecho, ahí se ha logrado el del mundo femenino del 10K y uno de menos de dos horas y ocho minutos en maratón, marcas que dicen que el recorrido es apto para alcanzar un récord. A los que han entrenado para intentar su mejor registro en Castelló, tendrán una buena oportunidad para lograrlo con mentalidad, entrenamiento y capacidad.

¿Cómo afrontas tú el 10K?

Quiero demostrar que lo principal de un atleta que ha pertenecido al mundo de la élite mundial, una vez retirado de los grandes campeonatos, continúa estando en un buen estado de forma física, pero adaptándolo a cumplir años. Me gustaría hacer un buen 10K: codearme con los y las atletas que corran en esta carrera; mostrar al mundo que aún, a pesar de cumplir años [59], y con todos los kilómetros que han soportado mis piernas [unos 300.000], sigo estando en una buena forma.

¿Cuáles son tus rutinas el día de antes, el de la carrera y el de después de la prueba?

Llevo una rutina muy parecida al resto de los mortales. Me gusta cuidar los aspectos culinarios y descansar para llegar con energía. Es decir, sentirme como si fuera un atleta de élite. Sigo poniéndome nervioso e inquieto y analizando a mis posibles rivales. Me encanta el momento previos. Tras la carrera, soy de los que me gusta celebrarlo, felicitar a los atletas y disfrutar bebiéndonos una cerveza. El maratón no es solo correr: se ha socializado, y es la excusa perfecta para disfrutar de Castelló y del binomio turismo y deporte.

¿Cuál es el mayor error que, independientemente de su nivel, suele cometer un maratoniano?

Puede ser el perder el respeto a la distancia: en maratón, si alguien cree que es fácil, llegará un día en el que te apees antes de cruzar por la meta. Como decía el difunto Alejandro Gómez: «En maratón, las matemáticas no son tan exactas».