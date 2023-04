El Collao es una zona semidesértica en la zona de influencia del Parque Natural del Penyagolosa. Un paraje inhóspito en el que solo el viento hace que se rompa su maravilloso silencio. Un lugar recóndito dentro del término municipal de Xodos, camino de Vistabella, que solo conocen aquellos que han corrido o han entrenado la CSP, la carrera larga, la exigente prueba de 106K y un desnivel positivo de 5.600 metros, de la Penyagolosa Trails.

Allí, donde camino al santuario de Sant Joan mirando hacia el Mas del Collao te saluda siempre desde la distancia un Seat 124 que lleva más de 50 años abandonado y ya forma parte del paisaje, el que escribe estas líneas estaba a tan solo 10 kilómetros de cruzar la línea de meta.

Máximo mimo al corredor

La tormenta había arreciado, pero los colaboradores del Club de Muntanya de Vistabella, los agentes de Protección Civil y los sanitarios animaban a quienes deambulábamos para llegar al penúltimo punto de control. ¡Llevábamos 96 kilómetros a cuestas! Eran las 19.30 horas y solo faltaban 9 km… los peores, los que me costaron tres eternas horas en las que se me volvió a hacer de noche, tres horas que no se acababan nunca.

Mediterráneo, un año más, estuvo presente en su cita con la Penyagolosa Trails, aunque en esta ocasión debutando en la CSP, desde dentro. ¡Una locura!

Los ‘Joses’

Y la locura va de Joses, sí, sí, sin tilde (así se hacen llamar): Jose Dols, Jose Sedano, Jose Alonso y un invitado inesperado, Jose Pascual. Mi amigo y compañero de equipo Jose Sedano, un pro en esto del trail running (fue el 26º en la clasificación general), llevaba semanas diciéndome: «La CSP son tres cosas: comer, beber y esquivar piedras». ¡Se olvidó de decirme que también había que correr! Él sí lo hizo y nada más darse la salida, a las 00h del sábado 22, lo perdimos de vista. Detrás de él salió como un rayo Jose Alonso (quedó el 69º). ¡Ale, adeu!

Entonces me quedé con mi otro Jose, Jose Dols, para mí Pepe, un hermano mayor, el que me engañó para elegir este año correr la CSP: «Así cambias y haces la crónica de la CSP»... Como si fuera ir a pasear por la ruta del colesterol.

Me dejé engañar y ambos decidimos emprender una aventura que queríamos dedicarle al que fuera su hermano y mi mentor runneril, Kike Monforte. Él nos iba a guiar y acompañar con el dron que pilota allá en el cielo.

Una aventura de locos

Iniciamos un transitar rodeado de más de 500 valientes insensatos que no sabíamos lo que nos esperaba. Primero nos sorprendió la humedad, la que lastró a todos, al igual que las colas (sí, sí, en la CSP) en el Tossal Gros o camino de la Bassa de les Oronetes de Vilafamés. El nivel y la preparación de los runners sigue creciendo.

Llegas a Les Useres y aparece la furgoneta del CA Running Castelló, que llevan Javi Adsuara y Pere Marí, con los primeros retirados.

Allí las sensaciones no son buenas, no te entra el bocadillo y tras ir hacia La Creu a Pepe le empieza a doler la espalda y las dos rodillas. «Pepe, en Atzeneta te retiras, que yo llego a meta», le dije. E hizo lo más sensato, abandonar. Porque la CSP no perdona, condena y te ejecuta, y hay que ser muy fuerte mentalmente para acabarla, pero también debes tener la lucidez suficiente para saber abandonar, principalmente por tu salud.

Victoria López, nuestro Ángel de la Guarda, y Carlos Tormo me acompañaron a emprender un viaje en solitario de 66km. No lo pude evitar, las lágrimas no paraban de caerme cuando ya no me veían. Hasta que, de forma inesperada, apareció... sí, otro Jose, Jose Pascual, ese desconocido con el que conectas al instante y parece que conoces de toda la vida.

Cuando la cabeza se te va...

Experto en ultras. Sus sabios consejos me terminaron de guiar a meta, a la que llegué solo, pero no sin pasar mil situaciones que invitaban abandonar en cada control.

Porque no es fácil correr 7 horas de noche, no es fácil sufrir del estómago y tener que hacer paradas técnicas constantemente, no es fácil que no te entre ni un alimento sólido a falta de 14 kilómetros, no es fácil percibir que se te va la cabeza cuando tras llevar 20 horas corriendo se te vuelve a hacer de noche y ves como un kilómetro te parece una vida. Bajar corriendo por las montañas y evitar caerte o lesionarte, sorteando obstáculos, o subir con brío lo doy por sentado.

El sábado me di cuenta que hablar de la CSP es fácil, pero que correrla y finalizarla es de... pónganle ustedes el adjetivo. Pero me quito el sombrero en todos aquellos que alguna vez la han entrenado y han tenido la fortaleza mental para terminarla. Porque en la CSP, la cabeza lo es todo.

¡Ah! Un detalle para finalizar. Terminé de noche, congelado, sin apenas poder dar zancadas… y me dije: «No la vuelvo a hacer nunca más». Hoy ya pienso diferente.