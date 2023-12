El Playas de Castellón es triple campeón de Europa de clubs de campo a través y ese triplete no hace sino confirmar el gran nivel que sus atletas presentan en esta disciplina. Así, no es de extrañar que cuando algunos de ellos se visten con la elástica de la selección española sus actuaciones sean igual de decisivas. En este caso, el último éxito para la entidad de la capital de la Plana llegó desde Bruselas, donde hasta once atletas playeros se desplazaron como integrantes del combinado nacional para participar en el Europeo de cros y pelear por las medallas.

Los que finalmente subieron al podio continental fueron Cristina Espejo en categoría absoluta femenina, donde España se adjudicó un meritorio subcampeonato de Europa; los sub-20 Rubén Leonardo, Mesfin Escamilla y Ronaldo Olivo con una trabajada medalla de bronce; y la sub-23 Mireya Arnedillo, quien también subió al tercer escalón del podio con el resto de compañeras de equipo. 🥈 absoluta 🚺

🥉 sub23 🚺

🥉 sub20 🚹

6️⃣ finalistas individuales

1️⃣2️⃣ finalistas totales



El botín de #EspañaAtletismo en #Brussels2023 🙌🏼#PasiónPorCompetir pic.twitter.com/C7wLG7ZGFR — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 10 de diciembre de 2023 Las chicas de plata Nueve años después, España volvía a ser referencia en el campo a través continental al adjudicarse la plata por equipos y colocar a tres atletas entre las 20 primeras: Cristina Ruiz, Carolina Robles e Irene Sánchez-Escribano. La playera Cristina Espejo finalizó en la posición 35ª, con el que pone el broche a un gran año deportivo. Y si el presente femenino de España es brillante, el futuro solo puede catalogarse de ilusionante ya que, por segunda vez en la historia, las mujeres sub-23 subieron al podio por equipos. Arnedillo acabó en la 45ª posición. En el caso del equipo sub-20 masculino, tres de sus seis integrantes pertenecían al Playas de Castellón y todos ellos hicieron lo que pudieron hasta llevar a España a adjudicarse la medalla de bronce: Leonardo fue octavo, Escamilla el 27º y Olivo el 46º. Sin lugar a dudas, un nuevo éxito que confirma el gran momento de los atletas del Playas.